AFRIKANBACH va ser el gran espectacle que va proposar enguany la formació coral per a fascinar el públic del TAMA.

Professionals de la percussió, el jazz, la música tradicional africana, solistes i directors eleven el nivell del concert de festes de l’Orfeó d’Aldaia

L’Orfeó d’Aldaia va penjar el passat diumenge el cartell de complet al TAMA (Teatre Auditori Municipal d’Aldaia). Amb el seu concert de Festes inspirat en els sons africans i la música de Johan Sebastian Bach: AFRIKANBACH.

El mestissatge musical va resultar tot un èxit de l’Orfeó amb una idea portada a terme pel director musical i escènic Jesús Salvador Chapi. Barrejant les veus de la coral aldaiera amb Proletaris del ritme (Grup de percussió del Conservatori Professional de València). La luna de África (grup de música tradicional africana). Solistes com Quiteria Muñoz, Pascual Andreu, Estibaliz Ruiz, la rapera Tesa. Solistes instrumentals de talla de Manu Pardo, Oscar Cuchillo, Daniel Flors i Carles Salvador. I tot amb la col·laboració de Casa África d’Aldaia, en ambientació inicial, indumentària i suport a l’esdeveniment.

L’Orfeó va posar els cors a peces tan conegudes universalment com ara Badineire, Preludio C menor o Jesus bleibet Freude. Es van harmonitzar amb altres com My Romance, Naturfurai siku ya leo, Mambo influenciado o la dansa africana. Demostrant la bellesa de la barreja amb estils tan diferents com el jazz o la música tradicional del món.

Amb entrada gratuïta, i este programa, l’Orfeó va aconseguir atraure més de 900 persones (públic i participants). Un espectacle que se suma, com és ja tradició, a la programació de les festes patronals d’Aldaia. A més tanca el curs “il·lusionat amb la nova temporada 2024-2025”.

Marita Primo, nova directora

Amb dos hores d’espectacle ininterromput, i un públic entregat i participatiu, es va aprofitar per a presentar la nova direcció de l’Orfeó d’Aldaia que passa a mans de Marita Primo.

Primo és directora, pianista i pedagoga. Titulada superior en piano i en teoria de la Música, també en direcció d’Orquestra, i cor, i en pedagogia i Interpretació a Frankfurt, amb premi d’excel·lència. Per la part coral, s’ha format amb grans mestres i ha dirigit cors de societats musicals, el cor de cambra de Weimar (Alemanya), la banda de Santa Cecília de Sedaví, l’Orquestra de Caudete, i d’Arucas (en Gran Canaria) o l’Orquestra de Benimodo entre d’altres…

Les autoritats, encapçalades per l’alcalde Guillermo Luján, van lliurar reconeixements als representants de les agrupacions que van fer possible l’espectacle, al que van acudir el diputat de Cultura, Francisco Teruel, i representants d’altres partits polítics de la Corporació municipal.