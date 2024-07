‘LOS40 Summer Live’ ompli Mislata amb un concert multitudinari

Més de 10.000 persones van omplir la plaça Major per a gaudir d’actuacions musicals com les de Vicco, David Otero i Pol Granch, entre altres

El concert de ‘LOS40 Summer Live’ va fer vibrar anit la plaça Major de Mislata amb l’assistència de més de 10.000 persones.

La ciutat ha tornat a ser, per tercer any consecutiu, una de les 22 parades de la gira nacional. Que compta amb reconeguts artistes del panorama musical. Per l’escenari van passar Vicco, Charlie USG, David Otero, La Beba, Pol Granch, Carlos Higes. Soge Culebra, Hilario, Adexe & Nau, César AC, Noan, Elio Leiros, Mayo y Lucas Curotto. Procedents de l’última generació d’OT- i el DJ Óscar Martínez, qui va presentar i va ser l’encarregat de fer la fi de festa.

L’alcalde, Carlos F. Bielsa, ha volgut agrair especialment a la Cadena SER i LOS40 per haver triat de nou Mislata per a realitzar aquest concert. “Rebre aquest esdeveniment a la nostra ciutat per tercer any consecutiu demostra que continuem treballant per a reforçar la programació municipal. Amb més música i cultura oberta i de primer nivell per a totes les persones”, afirma Bielsa.

Al seu torn, Bernardo Guzmán, director de la Cadena SER Comunitat Valenciana. Ha assegurat que “com en les dos edicions anteriors, Mislata és una plaça fixa perquè demostra ser una ciutat participativa. Per eixe motiu ha tornat a ser la plaça estrela de la nostra Comunitat, i que ho siga per molts anys més”.

Una nit inoblidable amb més de tres hores i mitja de música. On milers de persones es van congregar en l’emocionant esdeveniment de la gira d’estiu de LOS40. Un concert que va brindar al públic l’oportunitat de viure’l de manera gratuïta, acostant la música a públic de totes les edats. L’esdeveniment torna a servir com a avançament del que vindrà en les esperades festes de Mislata, prometent emocions i diversió sense igual.

Nou sistema de videovigilància amb drone

A més, el concert multitudinari va servir perquè la Policia Local de Mislata posara en marxa el nou sistema de videovigilància amb drone. Que permet reforçar la seguretat dels esdeveniments. Aquest nou servei, presentat i implantat la setmana passada, permet el control policial en punts de màxima concentració, tant en horari diürn com nocturn, com també en zones d’aparcament de vehicles.

Per part de l’Ajuntament de Mislata també es va instal·lar en el recinte l’habitual Punt Violeta que es col·loca durant les festes per a oferir informació, assessorament i ajuda sobre on acudir i què fer en cas d’una agressió sexual.