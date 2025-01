Luis Planas es reuneix amb les Comunitats Autònomes per a decidir mesures amb la finalitat d’ adaptar la pesca d’arrossegament 

Des de fa uns mesos els pescadors lluiten amb la problemàtica de la imposició de la Comissió Europea de retallar les jornades de pesca en el Mediterrani

Una mesura a la que Espanya s’ havia oposat des d’un principi i que havia passat de 220 dies de pesca a l’any en 2019 a 130 en 2023 i pel que es demanava una reducció més dràstica de 27 dies actuals.

És per això que el ministre d’ Agricultura, Pesca i Alimentació, Luis Planas ha mantingut una reunió amb els consellers de les Comunitats Autònomes d’ Andalucia, Murcia, Comunitat Valenciana, Balears i Catalunya per a anunciar les mesures amb l’ objectiu d’ assegurar la visibilitat del sector

. El ministre també ha volgut destacar l’ esforç que han fet tant les comunitats autònomes com el Govern d’ Espanya “per donar una resposta que permeta al sector pesquer tindre una voluntat de futur”.

Planas també ha afirmat que les mesures adoptades segueixen mantinguent la rendibilitat d’armadors i pescadors de la mar i que “no hi ha Mediterràni sense pescadors”.

Aixì dons, Espanya defensarà la necessitat d’adaptar el pla plurianual del Mediterrani occidental per aconseguir un marc de gestió més flexible que permeta prendre decisions més adequades per a la sostenibilitat, tant biològica com social i econòmica i seguir mantenint els mateixos dies de pesca que en 2024.