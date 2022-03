Als problemes de baixos preus i increment costos s’uneix ara la invasió de Rússia a Ucraïna que posa en escac als llauradors i ramaders

LA UNIÓ i la resta de les organitzacions de la Unión de Uniones es manifesten el pròxim dia 15 de març davant el Ministeri d’Agricultura per a dir “Prou” en nom dels llauradors i ramaders professionals

A UNIÓ de Llauradors i Ramaders i la resta de les organitzacions que componen la Unión de Uniones han convocat una manifestació el dimarts 15 de març amb un manifest reivindicatiu on es denuncien els baixos preus en origen, els alts costos de producció, la ineficiència de la llei de la cadena alimentària que continua sent deficient, els danys per sequera i per fauna salvatge i una PAC que perjudica clarament els professionals. Unión de Uniones, que compta ja amb un ampli bagatge de mobilitzacions en l’últim any (més de 90 en tots els territoris), eixirà de nou al carrer a Madrid el 15 de març, en un recorregut des de la Porta d’Alcalá fins al Ministeri d’Agricultura discorrent pel carrer Alfons XII.

Les organitzacions de la Unión de Uniones demanen que es modifique el Pla Estratègic de la PAC per a assegurar la viabilitat de la renda i la resiliència dels llauradors i ramaders professionals. En aquest sentit, reclama la figura del vertader llaurador actiu com a perceptor de la PAC, amb una definició clara perquè les polítiques i fons per a l’agricultura i ramaderia vagen realment als professionals.

Assenyalen que el que conforma la renda dels professionals és el mercat i amb l’actual llei de cadena alimentària és difícil que aquestes rendes siguen justes, la qual cosa provoca que molts sectors es troben profundament en crisis, especialment amb costos de producció que no paren de pujar. Així, reclamen que, dins de la Llei de Cadena Alimentària, es fixe i es definisca el que és posició de domini perquè les normes del joc siguen justes i clares i no es perpetuen els desequilibris al llarg de la cadena, com es fa, perquè, malgrat les recents revisions, la legislació segueix sense funcionar per a assegurar preus que compensen els costos de producció.

La invasió de Rússia a Ucraïna posa en escac als llauradors i ramaders europeus

La situació que està travessant el camp frega el dramàtic. Als baixos preus en origen, s’ha ajuntat la sequera, que posa en perill diferents cultius fent proliferar encara més els danys i atacs de fauna silvestre, i l’augment dels costos de producció, tant en agricultura com en ramaderia.

En aquest sentit, l’organització ressalta que la invasió de Rússia a Ucraïna, a més de la terrible situació humana que està provocant en ple segle XXI, té un impacte directe en el camp. En agricultura s’invertirà la tendència a la contenció dels inputs energètics que la CE va anunciar quan s’abordava aquesta qüestió i repercutirà en el preu dels fertilitzants. Per part de la ramaderia, els costos de la matèria primera per a alimentació tendiran a pujar tenint en compte que les importacions des d’Ucraïna suposen el 10% del consum espanyol de cereals.

Aquest fet, se suma a la competència deslleial que s’està donant a Europa, no complint els principis de reciprocitat. LA UNIÓ i les organitzacions de la Unión de Uniones demanen que es recupere com més prompte millor el principi de preferència comunitària per a incorporar clàusules espill en les negociacions comercials amb tercers països en matèria agroalimentària sobre la base de les exigències europees per a evitar així la posició de desavantatge en la qual es troben els llauradors i ramaders enfront de les produccions de tercers països.

La convocatòria de la Unión de Uniones és un pas més previst en les mobilitzacions que s’estan donant en els territoris. Davant l’anunci d’un acte per al dia 20 de març, l’organització després d’examinar el manifest, es va dirigir per escrit a les organitzacions convocants, per a discutir la incorporació de propostes concretes sobre la defensa de llaurador professional i el millor funcionament de la cadena, no havent obtingut resposta a la seua proposta. En tot cas, Unión de Uniones convida a la resta d’organitzacions agràries a unir-se també el pròxim dia 15 enfront del Ministeri d’Agricultura ja que seria bo una unitat d’acció davant la situació del sector. Unión de Uniones reclama també que s’assente la democràcia en el camp de manera que els llauradors i ramaders puguen triar qui els representen i defensen.

