Manises aprova els pressupostos de 2025

Les inversions dels nous pressupostos se centren en millorar el manteniment i renovar instal·lacions de l’espai públic

L’Ajuntament de Manises ha aprovat en el ple ordinari de desembre els pressupostos municipals per a 2025 que arriben als 33,31 milions d’euros, amb els vots a favor de l’equip de govern (PSPV-PSOE 5, APM-Compromís 5 i Podemos 1) i en contra de l’oposició (PP 6 i Vox 4).

Segons el regidor d’Hisenda de l’Ajuntament de Manises, Àngel Mora, “aquest pressupost és el reflex de l’aposta d’aquest equip de govern per a realitzar actuacions que milloren la vida del conjunt de la ciutadania, més enllà del manteniment ordinari de l’espai públic, com ara la renovació de mobiliari i dotacions municipals o inversions que, entre d’altres, pretenen embellir els carrers, places, parcs, jardins i instal·lacions de Manises, així com oferir serveis públics de major qualitat”.

En aquest sentit, el capítol d’inversions dels pressupostos de 2025, que suposa 2.425.000 euros del total (7,28%), una xifra molt similar a la de l’exercici anterior, s’ha destinat a:

Millores de parcs i jardins (250.000 euros)

Renovació i adequació de vies públiques (200.000 euros)

Noves tecnologies (150.000 euros)

Instal·lacions esportives (100.000 euros)

Adquisició de material per a l’eficiència energètica (100.000 euros)

Inversió Pla Jove (80.000 euros)

Actuacions en el riu Túria i en barrancs (60.000 euros)

Reparació de camins rurals (60.000 euros)

Projectes de places i vies públiques (20.000 euros)

Finalització de la piscina coberta (1.225.000 euros).

Els gastos fixos de l’Ajuntament de Manises suposen el gruix dels pressupostos municipals, ja que:

El 43,68% es destina a la despesa en personal (14.550.000 euros).

Les despeses corrents en béns i servicis (38,8%) ascendixen a 12.924.000 euros.

Les transferències corrents suposen el 5,24%, amb una xifra d’1.745.000 euros.

Els gastos financers representen el 1,29%, amb 430.000 euros.

Cal destacar com a novetat la incorporació d’una partida pressupostària de 50.000 euros per al Bo Comerç.