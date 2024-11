Manises es bolca amb els municipis afectats per la DANA 

Policia Local, Protecció Civil i la brigada municipal de Manises destina gran part dels seus recursos a l’ajuda humanitària i logística en els municipis afectats per la DANA

Els cossos de Policia Local i Protecció Civil de Manises han destinat de manera ininterrompuda des del dimecres, 30 d’octubre, gran quantitat de recursos humans i materials a assistir de manera directa en els municipis afectats pels efectes de la DANA i la seua conseqüent riuada.

Concretament en el municipi de Manises, des de la nit del mateix 29 d’octubre, han estat permanentment controlant el cabal del riu, i regulant el trànsit, sobretot en les rotondes d’entrada i eixida a la nostra localitat. De la mateixa manera que van atendre, al moment, les emergències veïnals provocades per les inundacions en el propi llit. També es van realitzar controls diaris en els polígons industrials i a les urbanitzacions de Montemayor, La Mallà i La Presa, per a comprovar l’estat dels carrers i atendre les necessitats veïnals.

Una vegada la situació a Manises va quedar controlada, es va posar en marxa un dispositiu d’ajuda en el qual van col·laborar totes les unitats de Manises, incloses aquelles que estaven de descans. Es van activar als i les agents de Policia Local, doblegant torns de matí, vesprada i nit, i a aquells que de descans es van oferir voluntàriament, a les zones més afectades per a prestar els seus serveis en les següents tasques: escorta de vehicles que traslladaven ajuda humanitària, persones voluntàries i maquinària pesada cedida per empreses i particulars, així com en el repartiment d’aliments i material donat en diferents punts habilitats i residències de persones majors.

Protecció Civil de Manises també va fer les mateixes tasques i a més es va encarregar de coordinar el Centre de Recepció de Recursos de Protecció Civil d’Espanya i de distribuir allò rebut a les zones afectades.

De la mateixa manera, la brigada municipal de Manises ha cedit vehicles i personal que sobretot s’ha dedicat a evacuar enderrocs i buidar carrers, atesa una de les necessitats més demandes pel veïnat dels municipis afectats per la riuada.