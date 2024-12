Manises ha signat la renovació del conveni de la Policia Local al “Sistema de seguiment integral dels casos de violència de gènere”

L’Ajuntament de Manises ha signat la renovació del conveni del cos de Policia Local per la seva incorporació al Sistema de Seguiment Integral dels Casos de Violència de Gènere (Sistema VioGén).

L’alcalde de Manises, Javier Mansilla, ha destacat que aquest conveni representa una eina fonamental per oferir un seguiment exhaustiu dels casos de violència de gènere, augmentar la protecció de les víctimes i millorar l’eficàcia de les actuacions de la Policia Local en aquests casos. “Que Manises estiga integrat en aquest sistema és un gran avanç per enfortir el treball que la nostra policia local ja realitza per protegir les dones”, ha afegit Mansilla.

Per la seva part, la regidora d’Igualtat, Pilar Bastante, ha ressaltat que la renovació d’aquest conveni és una prova que l’Ajuntament de Manises segueix avançant en la lluita contra la violència masclista. “Amb el sistema VioGén, el grup Gemma i Casa Violeta continuarem oferint suport i recursos a les dones víctimes de violència, ajudant-les a sortir d’aquestes situacions difícils”, ha explicat Bastante.

L’objectiu d’aquest conveni és garantir la continuïtat de la col·laboració entre la Secretaria d’Estat de Seguretat i l’Ajuntament de Manises per a mantenir els mecanismes tècnics informàtics necessaris perquè els membres del Cos de Policia Local de Manises continuïn formant part del Sistema VioGén del Ministeri de l’Interior.

Sistema VioGén és una plataforma que aprofundeix en les mesures de protecció de les víctimes de violència de gènere mitjançant una coordinació més eficient entre les administracions locals i l’Administració General de l’Estat, amb l’objectiu de prevenir i evitar riscos de noves agressions.

Les funcions de la Unitat de VioGén a Manises inclouen garantir la seguretat i l’acompanyament de les víctimes de violència de gènere, assessorar-les, coordinar-se amb altres agents implicats en la prevenció, detecció i persecució de la violència masclista, avaluar els riscos mitjançant el sistema VioGén, mantenir contacte amb les víctimes i realitzar tasques de vigilància i seguretat ciutadana. També col·laboren amb les forces i cossos de seguretat de l’Estat per a una resposta més àgil i eficient.

