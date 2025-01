Manises reforçarà Serveis Socials per a pal·liar l’impacte de la DANA

Contractació de més personal psicosocial i augment d’ajudes d’emergència social

L’Ajuntament de Manises ha anunciat un reforç dels Serveis Socials municipals amb l’objectiu de pal·liar l’impacte psicosocial de la DANA que va colpejar la localitat el passat 29 d’octubre de 2024.

Entre les mesures adoptades es troben la contractació d’un psicòleg o psicòloga i un treballador social o treballadora social, així com la posada en marxa d’un servei d’atenció domiciliària extraordinari per a millorar l’accessibilitat de persones amb diversitat funcional o majors afectats per les conseqüències de les fortes pluges.

Aquest conjunt de mesures socials forma part d’un pla finançat gràcies a la concessió del Ministeri de Drets Socials, Consum i Agenda 2030, en el marc de les accions d’urgència del Govern d’Espanya per a impulsar el Pla de resposta immediata, reconstrucció i rellançament davant els danys de la DANA.

Principals accions previstes

Ajudes d’emergència social: Augment del pressupost destinat a la subvenció de concurrència competitiva per a persones o unitats de convivència afectades per la DANA.

Augment del pressupost destinat a la subvenció de concurrència competitiva per a persones o unitats de convivència afectades per la DANA. Atenció al sensellarisme: Coordinació i gestió de solucions per a aquelles persones sense sostre provinents dels municipis més afectats per les pluges.

Coordinació i gestió de solucions per a aquelles persones sense sostre provinents dels municipis més afectats per les pluges. Adequació d’edificis: Reparació d’infraestructures de Serveis Socials municipals danyades per la DANA.

Reparació d’infraestructures de Serveis Socials municipals danyades per la DANA. Habitatge alternatiu: Gestió de solucions residencials per a famílies de Manises els habitatges de les quals han sigut greument afectats, amb assessorament i seguiment per part de l’Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC).

Declaracions institucionals

L’Ajuntament ha remarcat el seu compromís amb les persones més vulnerables, afectades directament o indirectament pels efectes de la DANA. Aquest pla busca oferir suport immediat i contribuir a la reconstrucció social i emocional de les unitats familiars perjudicades.

Les persones interessades a accedir a aquestes ajudes o servicis poden acudir a l’Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC) per a rebre més informació i orientació sobre els tràmits necessaris.

Aquest reforç dels Serveis Socials de Manises exemplifica el treball conjunt entre administracions per a respondre amb eficàcia als desafiaments derivats de les catàstrofes naturals.