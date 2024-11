Manises viu un partit històric contra un equip de primera divisió en la Copa del Rei

El Getafe CF (3) guanya al Manises CF (0) en un poliesportiu municipal que commemora les víctimes de la DANA amb el desplegament de La Senyera

Manises ha acollit aquest dimarts la primera eliminatòria de la Copa del Rei, en la que el Manises CF s’ha enfrontat al Getafe CF, després de l’ajornament en dos ocasions del partit del campionat anual organitzat per la Real Federació Espanyola de Futbol a causa de les conseqüències provocades per la DANA a la comarca de l’Horta Sud. El conjunt madrileny ha guanyat a l’equip local.

La regidora d’Esports, Yurena Hueso, ha manifestat que “anit vam escriure una pàgina d’or en la història esportiva de Manises. Viure com el nostre equip s’enfronta a un rival de Primera Divisió com el Getafe CF és un orgull immens per a tots els que estimem l’esport a la nostra ciutat. Aquest partit no sols ha estat una experiència inoblidable per als jugadors, sinó també per als aficionats.

Gràcies al Manises CF per fer-nos somiar i per posar el nom de la nostra ciutat en l’àmbit nacional”. “Vull agrair a cada persona que va omplir l’estadi sense oblidar la labor dels organitzadors, els voluntaris i tots els que van treballar incansablement perquè aquest partit fora un èxit. Açò és només el principi, estic segura que el Manises CF continuarà regalant-nos moments com aquest”, ha afegit.

En aquest històric partit de futbol celebrat al poliesportiu municipal de Manises, els jugadors del Manises CF i del Getafe CF han retut un homenatge a les víctimes afectades per la DANA amb un minut de silenci en un estadi ple, amb una ampliació de grades i més de 3.000 persones assistents.

A més, a manera de commemoració, la Societat Musical L’Artística Manisense ha interpretat l’himne de la Comunitat Valenciana i s’ha desplegat La Senyera, de 18 x 12 metres, gràcies al Villarreal CF. El partit estava previst inicialment per al 31 d’octubre, dos dies després de la tragèdia.

El Manises CF ha lluitat durament contra el Getafe CF, però no ha pogut aconseguir passar a la següent fase. Fins a arribar a aquest punt, l’equip local va haver d’eliminar en la fase prèvia de la Copa del Rei al Dolorense a Cartagena, una vegada haver guanyat la ‘Nostra Copa’ de la Federació Valenciana de Futbol.