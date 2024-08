La Platja del Mareny de Barraquetes es Transforma en un Mar de Colors amb la Holi Beach

Temàtica de Disfresses: Pirata – Recorda Portar Ulleres de Sol o Natació

Aquest divendres, 23 d’agost, la platja del Mareny de Barraquetes es prepara per a una explosió de color i diversió amb la tornada de la HOLI Beach, un festival que promet omplir l’ambient de música, alegria i solidaritat.

La festa començarà a les 17 hores, amb inscripcions obertes per a tots aquells que vulguen participar en aquest esdeveniment tan especial. Per a unir-vos, només cal portar dos quilos de menjar no perible, que es destinaran a Càritas Sueca, ajudant així a les persones més necessitades.

Enguany, la temàtica de les disfresses serà pirata I no oblideu portar ulleres de sol o natació, ja que és obligatori per a protegir els ulls del pols de colors.

Aquest divendres, no us perdeu la HOLI Beach a la platja del Mareny de Barraquetes, una festa plena de colors, música i solidaritat que farà gaudir a tothom!