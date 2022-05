Les visites guiades ens permeten acostar-nos a l’obra de l’escultor en el 75 aniversari de la seua mort

Mariano Benlliure està present en la Casa-Museu José Benlliure amb pintures i escultures

La Casa-Museu municipal José Benlliure disposa d’una sala dedicada a l’escultura i la pintura de l’escultor Mariano Benlliure, entre elles el monument al saineter Eduard Escalante o el llenç “Picando al toro”. La Generalitat ha declarat 2022 com a any Mariano Benlliure coincidint amb el 75 aniversari de la seua mort. Amb motiu d’esta efemèride, la Casa-Museu permet acostar-se a l’obra de l’escultor mitjançant les visites guiades.

La sala dedicada a l’obra de Mariano Benlliure inclou l’esbós en fang per al monument a l’escriptor Antonio Trueba, realitzada per encàrrec de la Diputació de Biscaia i per la qual va obtindre la medalla d’honor de l’exposició de Belles Arts de 1895. Igualment , els visitants podran gaudir de l’autoretrat flanquejat per dos muses, del dipòsit de la Fundació Mariano Benlliure, o el relleu decoratiu del monument al saineter Eduard Escalante, on es descriuen quatre de les escenes més conegudes de les obres del dramaturg valencià.

A més d’escultor, Mariano Benlliure també va ser pintor i algunes de les seues obres estan exposades a la Casa-Museu, entre elles el retrat de Pepinno Benlliure xiquet o el llenç monumental anomenat “Picando al toro”.

La declaració de l’any 2022 com a any Mariano Benlliure és una bona raó per acostar-se a la Casa-Museu municipal, que ofereix visites guiades per a col·lectius i per als visitants privats.

Així, tots els diumenges, a les 11 hores i a les 12.15 hores, hi ha visites guiades d’una hora destinades al públic general i familiar que vulga apropar-se a una de les nissagues artístiques més conegudes de la ciutat. També dimarts i dijous, de 10 a 14 hores i de 15 a 18 hores, hi ha visites guiades per a tots els públics a la Casa-Museu.

Els joves també disposen d’ofertes específiques per a estudiants de primer i segon cicle de primària i de segon cicle d’educació secundària i batxillerat.

Les visites inclouen també el passeig pel jardí històric de la Casa-Museu, un espai d’estil valencià amb panells de rajoles decoratives, escultures i bancs de passeig, entre d’altres elements. El jardí històric també conserva interessants exemplars arboris, com llimeres, tarongers, gesmilers o, fins i tot, un roser de cent anys que en primavera es troba en floració.

Per a més informació o per sol·licitar una visita guiada per a grups, telefoneu a la Casa-Museu en el número 963919103 o consulteu la pàgina web de Cultural València https://cultural.valencia.es/es/museu/casa-museo-benlliure/.