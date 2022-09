La Conselleria d’Educació inclou al municipi en aquesta nova adjudicació de fons econòmics per a construir un modern i sostenible centre escolar.

Massalavés posarà fi a una de les seues reivindicacions històriques amb la construcció d’un nou col·legi. “Era necessari”, assegura l’alcaldessa Puri Noguera que, amb la inclusió del municipi en una nova adjudicació de fons econòmics per a renovar centres escolars, per part de la Conselleria d’Educació, veu recompensat el llarg i costós treball de reclamacions i exigències. “L’actual CEIP Blasco Ibáñez té més de 70 anys, la coberta es troba en mal estat, manca de serveis bàsics i, a més, s’ha quedat xicotet. Veïns, veïnes, AMPA i equips de govern hem fet un gran esforç al llarg del temps per a poder celebrar aquest dia. Els professors i els seus alumnes ho mereixien i ho mereixen. És el premi a la insistència”, explica Noguera.



La inversió, amb 6,2 milions d’euros, és la de més envergadura de la comarca. El projecte contempla l’enderrocament de l’actual edifici i l’ampliació de la parcel·la fins als 3.700 m², que acabarà així amb l’actual divisió del centre en diverses ubicacions. Això és possible gràcies a l’adquisició d’un terreny confrontant al col·legi, que l’Ajuntament va adquirir fa uns mesos per a disposar de 4.000 m² per a la nova obra, complint així amb les exigències del Consell. Està previst construir tres aules d’Infantil de 3-5 anys i sis de Primària, més gimnàs i un menjador amb cuina pròpia per a 180 comensals en dos torns. No sols això, l’edificació es durà a terme amb paràmetres de millora de l’eficiència energètica, la sostenibilitat i el confort climàtic i acústic de tots els espais docents per a generar espais saludables. A més, serà de baix consum energètic o de consum zero perquè estarà dotat de sistemes automàtics d’estalvi d’energia, il·luminació eficient de tipus LED, sistemes de freda-calor d’alta eficiència energètica, sistemes passius d’aïllament tèrmic i plantes d’energia fotovoltaica per a l’autoconsum.



“Estem molt feliços. És una magnífica notícia. En els últims anys, el CEIP Blasco Ibáñez havia aconseguit augmentar el nombre de matriculacions gràcies a l’excel·lent nivell del seu ensenyament. S’ha passat de 80 alumnes a prop de 150, però la qualitat de l’educació no es correspon amb l’estat de les instal·lacions, que cada any presenten més deficiències. Aquest impuls és clau per a mantindre la bona tendència i un gran pas per al futur del nostre poble”, sentència l’alcaldessa.