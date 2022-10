L’objectiu ha sigut definir les iniciatives conjuntes dirigides al col·lectiu juvenil

Dimarts passat 4 d’octubre, l’alcalde de Massamagrell, Paco Gómez, i el tècnic de Joventut de l’Ajuntament, van mantindre una reunió amb Jesús Martí, Director General de l’IVAJ (Institut Valencià de la Joventut), en el Centre Cultural Joan Fuster i Ortells de la localitat, amb l’objectiu de definir les iniciatives conjuntes dirigides al col·lectiu juvenil.

A la trobada també van assistir polítics i personal tècnic de joventut de les comarques de la Horta Nord i el Camp de Morvedre, als quals cal sumar la presència dels presidents i del personal de joventut de les mancomunitats de la Horta Nord, Carraixet i Camp de Morvedre.

La reunió va començar amb la benvinguda de l’alcalde de Massamagrell, Paco Gómez, qui va voler “agrair l’assistència, tant al personal tècnic i polític com a l’Institut Valencià de la Joventut, per triar el Centre Cultural de Massamagrell com a seu d’aquesta trobada”.

D’altra banda, el director de l’IVAJ, Jesús Martí, va afirmar que “escoltar i acompanyar. Aqueixa és la política que hem de fer a nivell territorial amb aquestes visites i a nivell físic, no des d’un despatx a València, sinó des de les instal·lacions locals dels municipis de les comarques. Això ens ha permés un canvi que s’està notant gràcies al treball en equip i esforç conjunt d’ajuntaments i Generalitat”.

A continuació, Martí va informar les persones representants de cada institució sobre les polítiques de joventut que s’impulsaran pròximament a la Comunitat Valenciana, i també dels programes que la Xarxe Jove està desenvolupant en l’àrea de la Horta Nord.

Prèviament a la reunió amb totes les persones convocades, Gómez va rebre a Martí per a traslladar-li les necessitats que té el municipi de Massamagrell en matèria de joventut, i agrair-li totes les subvencions que ha rebut l’Ajuntament per part de l’IVAJ i que li han permés fomentar les activitats de joventut i la conciliació familiar.