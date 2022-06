L’alumnat ha realitzat l’última sessió del curs a l’aire lliure en el pas Rei En Jaume

Aquest mateix matí l’Ajuntament de Massamagrell ha posat punt i final als cursos de gimnàstica per a persones de la tercera edat que van començar el mes de setembre.

L’alumnat dels diferents grups s’ha concentrat en el passeig Rei En Jaume per a realitzar conjuntament i a l’aire lliure l’última classe d’aquest curs.

Paco Gómez, alcalde de Massamagrell i regidor d’Esports, i Nina Sepúlveda, regidora de Benestar Social, han assistit a aquesta sessió esportiva per a premiar a les persones majors i agrair la seua participació en aquest consolidat programa que porta realitzant-se bastants anys amb èxit.

Per a Gómez “amb l’acte de clausura hem volgut agrair de manera senzilla a l’alumnat més major la seua dedicació i esforç durant tota la temporada”. Al que ha afegit Sepúlveda: “els programes esportius per a les persones de la tercera edat són una prioritat per al nostre equip de govern, ja que considerem que li serveixen per a establir vincles socials i buidar la ment a més de mantindre’s en forma”.

Per a finalitzar, els membres de l’equip de govern han entregat els diplomes a les quasi 200 persones que han participat en aquesta edició 2021-2022, i després han repartit orxata amb fartones i llima granissada.