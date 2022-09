Les festes van començar el divendres passat amb el tret del chupinazo

Óscar Tramoyeres, pregoner de les Festes Majors de Massamagrell

Divendres passat, el municipi de Massamagrell va donar principi a les seues festes majors, unes festes d’allò més esperades per a la seua ciutadania, que no les celebrava com a tal des del 2019.

Les activitats van començar a la vesprada amb el “taller d’infantil de fanalets” organitzat per la Colla de Tabalers i Dolçainers de L’Horta Nord, que va continuar amb una cercavila en el qual les xiquetes i xiquets van passejar els seus fanalets acompanyats pel tabal i la dolçaina. Ja a la nit, i després del “sopar de benvinguda” en la qual van participar més de 1.200 persones, els Clavaris de la Verge del Rosari i els Filles de Maria, van pujar al balcó de l’Ajuntament, al costat de l’alcalde de Massamagrell, Paco Gómez, per a disparar el chupinazo d’inici de festes davant una plaça abarrotada de gent que esperava aquest moment amb ànsia. Abans d’això, una xaranga havia recorregut els voltants de la plaça per a arribar en conjunt a la plaça. I per a finalitzar el dia, la joventut del municipi va gaudir amb la macrodiscomovil Tumbalea Revolution i el deejay local Pablo Say.

El dissabte, els Filles de Maria van organitzar un “tardeo remember” en la plaça de la Constitució, on va acudir gent de totes les edats.

Per a finalitzar el cap de setmana, ahir diumenge hi havia una programació molt diversa. La pluja va impedir que se celebrara el “dia de la bici” per qüestions de seguretat, però la resta d’actes es van poder desenvolupar com estava previst. Els Filles de María van acudir a missa i van repartir els panets com és de costum aquest dia, i les calderes, a càrrec de la confraria de Sant Joan, també es van poder cuinar i repartir més de 1.500 racions en la plaça Generalitat, per al gust dels veïns i veïnes de Massamagrell.

A la vesprada, un dels actes més cridaners de les festes: la “entrà de la murta” amb música, representacions i balls populars de la nostra terra, en companyia dels gegants Joanet i Roser, tot organitzat per la Associació de Carreters, la Colla de Tabal i Dolçaina, la Va unir Musical de Massamagrell, els Clavaris de la Verge del Rosari, els Filles de Maria i Massadansa.

A continuació, Óscar Tramoyeres, el reconegut humorista i monologuista valencià, molt vinculat al municipi, va ser l’encarregat de donar el pregó de festes des del balcó de l’Ajuntament, acompanyat també per l’alcalde, el Clavari Major i els Filles de Maria. Seguidament, la Va unir Musical de Massamagrell va fer un concert i el dia va finalitzar amb el “ball de plaça”, en el qual Massadansa i els Filles de Maria van ballar el pasdoble “Massamagrell”.

Per a l’alcalde de Massamagrell, Paco Gómez, “ha sigut un gran cap de setmana. Malgrat no haver pogut celebrar el dia de la bici, la resta d’actes han transcorregut d’una manera esplèndida i sense cap incidència”.

Nina Sepúlveda, regidora de Festes, s’alegra que “aquests primers dies de festes hagen anat tan bé, i la gent haja gaudit tant” i desitja que “la resta de dies vagen igual de bé o fins i tot millor”.

Les activitats continuaran dimecres que ve amb l’ensenya de vestits dels Filles de Maria, i la seua presentació, al costat dels Clavaris de la Verge del Rosari, el dijous a la nit.