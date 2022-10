Massamagrell inicia el curs d’informàtica per a persones amb diversitat funcional gràcies als Pressupostos Participatius

Els Pressupostos Participatius han sigut els que han permés finançar aquesta formació, la qual té assignada una partida pressupostària de 3.000 euros

L’Ajuntament de Massamagrell va iniciar fa uns dies el curs d’iniciació a la informàtica per a persones amb diversitat funcional. Un curs a través del qual l’alumnat aprendrà les tècniques bàsiques per a manejar un ordinador i les principals competències digitals.

L’alcalde de Massamagrell, Paco Gómez, i la regidora de Benestar Social, Nina Sepúlveda, van acudir personalment a les instal·lacions de ADISMA, l’Associació de Discapacitats de Massamagrell, per a donar la benvinguda al curs a l’alumnat i conéixer al professorat que impartirà la formació.

“És un plaer donar-vos la benvinguda a les dotze persones que formeu part d’aquest curs. Estic segur que aprendreu molt i els coneixements que adquirireu a poc a poc, després els posareu en pràctica en el vostre dia a dia. Espere que gaudiu junts i junta d’aquesta activitat”, va expressar l’alcalde de Massamagrell, Paco Gómez.

“Invertir en cursos de formació és un dels majors regals que podem fer des de l’Ajuntament a aquesta associació, per això ens alegra haver pogut dur a terme una demanda que es va fer fa ja un any. Moltes vegades ens agradaria complir les propostes dels nostres veïns i veïnes amb major agilitat, però ja coneixem com són els processos administratius”, explica la regidora de Benestar Social, Nina Sepúlveda.

El curs, que es realitzarà fins al pròxim 20 de desembre, s’ha pogut finançar gràcies a una partida pressupostària dotada amb 3.000 euros de l’última edició dels Pressupostos Participatius, en els quals van ser proposats per la pròpia associació, acceptats pel grup tècnic, i votats per la ciutadania.