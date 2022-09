Ahir, dilluns 19 de setembre a les 16.15 hores, l’alcalde de Massamagrell, Paco Gómez, juntament amb la regidora de Normalització Lingüística, Araceli Munera, van fer el lliurament dels II Premis i guardons a l’ús del valencià en el comerç local, uns premis que, d’igual manera que a la primera edició, han sigut atorgats a aquells comerços locals que opten per la utilització del valencià en la seua retolació, senyalització interna, documentació administrativa, marxandatge o en la comunicació a través de les seues xarxes socials.

En la modalitat A, corresponent a imatge corporativa, material imprés i atenció al públic, el consistori ha donat el 1r premi, dotat amb 1.000 euros, al Forn Pallardó; el 2n premi, dotat amb 600 euros, a la Papereria Garcia; el 3r premi, dotat amb 400 euros, a Roig Talaero Pirotècnics; i un 3r premi, dotat també amb 400 euros, a Pollastres Pilar Planes.

En la modalitat B, corresponent a xarxes socials, noves tecnologies i programari, el 1r premi, dotat amb 1.000 euros, ha sigut per a Tot Net Drogueria i Higiene; i el 2n premi, dotat amb 600 euros, per a Bonicària-venda per Internet.

L’alcalde de Massamagrell i regidor de Comerç, Paco Gómez, va donar l’enhorabona als comerços premiats i va destacar que “aquests premis són la recompensa a que els xicotets comerços del poble aposten per utilitzar la nostra llengua”, i anima “als começos que no ho fan, a comunicar en la llengua valenciana”.

Per a Araceli Munera, regidora de Normalització Lingüística, “aquesta activitat no hauria sigut possible sense la subvenció de la Unitat de Normalització Lingüística (UNL) de la Diputació de València, i tampoc sense la gran labor de tots els comerços locals que s’han involucrat per complet“.

El guardó especial per la dignificació de l’ús del valencià se’l va endur el Forn Clemente.