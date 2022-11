Els treballs s’han realitzat a través d’una subvenció de 48.390 euros procedent del Ivace destinada a la millora i modernització dels polígons

L’Ajuntament de Massamagrell continua la modernització del seu Polígon Industrial Bobalar amb la millora de l’enllumenat dels carrers en les últimes setmanes.

La millora s’ha pogut realitzar gràcies a la subvenció obtinguda del Ivace, destinada a la millora i modernització dels polígons industrials, que ascendeix a un total de 48.390 euros, amb la qual s’han canviat 170 lluminàries LED i s’han instal·lat 28 columnes dobles incloent creueres i la substitució del cablejat baixant.

Segons l’alcalde de Massamagrell, Paco Gómez, “l’any passat vam poder millorar la meitat del polígon amb la subvenció rebuda, i l’ajuda d’enguany ens ha permés completar l’altra meitat d’aquesta zona industrial”.

“Amb aquesta millora s’ha completat pràcticament tota la modernització del polígon, i els pocs detalls que falten com la instal·lació d’un punt de recàrrega per a vehicles elèctrics, la instal·lació d’un parc agility per a gossos, i la instal·lació d’una marquesina per a la parada del bus, es realitzaran abans que finalitze l’any”, afig Gómez.

A més de l’import de subvencions rebudes, el consistori també ha aportat en tots dos casos fons propis per a poder dur a terme la totalitat dels treballs i poder corregir les deficiències i mancances que presentava. La substitució de l’enllumenat, el reasfaltat del paviment, la instal·lació de senyals, i la instal·lació de càmeres de seguretat, són algunes de les millores amb les quals compte des de l’any passat el Polígon Industrial Bobalar.