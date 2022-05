Sobre la base d’aquest model, el consistori elaborarà la seua pròpia ordenança abolicionista amb les aportacions de tots els grups polítics

L’alcalde de Massamagrell i la regidora de Dona, Paco Gómez i Nina Sepúlveda, han assistit aquest matí a Mislata, on ha tingut lloc la presentació del model d’Ordenança Municipal Abolicionista de la Prostitució i l’Explotació Sexual de la Generalitat Valenciana.

La consellera de Justícia, Gabriela Bravo, acompanyada de l’alcalde de Mislata, Carlos Fernández Bielsa, i el president de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies, Rubén Alfaro, ha instat els municipis valencians a adoptar aquest model, elaborat en el marc del Fòrum Valencià per a l’Abolició de la Prostitució.

Així doncs, Massamagrell serà un dels municipis de la comunitat que secundarà aquesta iniciativa i, sobre la base d’aquest model, elaborarà la seua pròpia ordenança abolicionista.

Segons Gómez: “hui mateix hem compartit l’esborrany amb tots els grups polítics de Massamagrell, perquè puguen fer les seues aportacions en la comissió que realitzarem dilluns que ve, i començar a treballar en això al més prompte possible”.

Per a Sepúlveda: “la prostitució vulnera els drets humans de les dones i en la nostra societat no podem donar cabuda a aquesta mena de comportaments, així que hem de donar suport a l’esforç que s’està fent ara per a canviar les lleis estatals i autonòmiques que persegueixen la seua abolició”.

Segons els càlculs de Conselleria, en la Comunitat hi ha entre 10.000 i 13.000 dones prostituïdes, així com 164 prostíbuls i quasi 52.000 anuncis en internet de serveis de prostitució.

