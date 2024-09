Massanassa pedaleja per la sostenibilitat en el Dia Internacional sense Automòbil

Esport i consciència mediambiental es donen cita a ‘Ring Ring 2024 Massanassa Sostenible’

Massanassa va commemorar el Dia Internacional sense Automòbil amb l’esdeveniment ‘Ring Ring 2024 Massanassa Sostenible’, una passejada en bicicleta i altres vehicles no contaminants. L’acte va comptar amb la participació de famílies i persones de totes les edats, amb l’objectiu de conscienciar sobre la importància de reduir l’ús de vehicles a motor per a protegir el medi ambient.

La jornada va estar marcada per un ambient familiar i esportiu, on l’esport i la salut van ser protagonistes, alhora que es promovien valors com el respecte a l’entorn i la sostenibilitat. Els assistents van gaudir d’un matí agradable, sumant-se a una causa que posa el focus en la cura del medi ambient.