Massanassa rep 3.2 milions d’euros per part de la Fundació Amancio Ortega

Aquestes ajudes aniran destinades als habitatges afectats per la DANA amb una quantia total de 2.700 € per habitatge.

L’Ajuntament de Massanassa està tramitant d’ofici ajudes de 2.700 euros per habitatge per a aquells habitatges en planta baixa afectades per la DANA del 29 d’octubre de 2024.

Finançades per la Fundació Amancio Ortega, la quantitat donada de la qual a Massanassa ascendeix a 3.2 milions d’euros, aquestes ajudes estan dirigides a residents legals majors d’edat l’habitatge habitual de la qual haja patit danys estructurals, en mobiliari, estris o electrodomèstics.

Les persones beneficiàries hauran de ser propietaris, inquilins, cessionaris o qualsevol títol legitime del servei del proveïment domiciliari d’aigua potable en aquest habitatge, a més d’estar empadronats en l’habitatge sinistrat i que aquesta siga la seua residència habitual a data del padró municipal de 29 d’octubre de 2024.

Les ajudes s’han tramitat ja d’ofici des del passat dia 5 de desembre. Aquelles persones que no hagen rebut l’ingrés i complisquen els requisits de les bases publicades per l’Ajuntament de Massanassa en el Tauler d’anuncis Electrònic, el termini per a presentar les sol·licituds s’estén fins al 31 de gener de 2025, a través de la Seu Electrònica Municipal o presencialment en l’oficina PROP del Carrer Major, 15. Només es concedirà una ajuda per habitatge i es prioritza a les persones empadronades en els immobles danyats.

Les persones que reunint les condicions per a ser beneficiàries decidisquen renunciar a aquesta ajuda, hauran de presentar el model oficial de renúncia abans del 31 de gener de 2025. Quan la renúncia s’efectue una vegada rebut el pagament d’ofici per part de l’ajuntament, s’haurà d’acompanyar el justificant de la transferència realitzada a favor del consistori.

Aquestes ajudes busquen mitigar els efectes de la DANA i fer costat a les famílies en la reconstrucció de les seues llars.

Una ajuda que se suma al paquet de mesures de gestió tributària que ha posat en marxa l’Ajuntament de Massanassa, com l’exempció d’ofici de l’IBI de tots els immobles danyats, que són els baixos, soterranis i naus del polígon industrial; la suspensió del rebut de l’aigua de l’últim trimestre de 2024 i del primer de 2025 per a tota la ciutadania; l’eliminació de taxes associades a obres de reparació i reconstrucció per la DANA, tant en llicència d’obres com per ocupació de via pública; tampoc es cobrarà la taxa d’ocupació de via pública amb taules i cadires d’establiments d’hostaleria; tampoc la taxa de guals fins a l’1 de juliol, així com l’impost de vehicles fins a, almenys transcorreguts sis mesos de l’exercici 2025 per a donar temps a donar de baixa aquells danyats per la DANA.