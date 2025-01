Mazón anuncia ajudes directes de fins a 2.500 euros per a vehicles perduts en les riuades

Les persones afectades per la pèrdua del seu vehicle durant les riuades podran sol·licitar una nova ajuda directa, sense burocràcia ni impostos, de fins a 2.500 euros.

Així ho ha anunciat el president de la Generalitat, Carlos Mazón, que ha explicat que el nou paquet d’ajudes està dotat amb 250 milions inicials i s’aprovarà en el pròxim Ple del Consell el 14 de gener.

La quantia serà de 250 euros per a ciclomotors; 750 euros per a motocicletes; 2.000 euros per a turismes, furgonetes i vehicles similars, i 2.500 euros per a turismes, furgonetes i vehicles similars adaptats per a persones amb mobilitat reduïda.

Mazón ha destacat que esta línia podrà sol·licitar-se des del 16 de gener perquè les primeres resolucions s’abonen abans de finalitzar el mes. L’objectiu és que el pagament d’estes ajudes s’efectue íntegrament durant el primer trimestre de l’any.

S’habilitarà un servei per a resoldre dubtes i consultes en el telèfon 96 161 31 99 o en el correu electrònic ajudavehiclesdana@gva.es. A més, tota la informació estarà disponible en la web tant de l’Agència Tributària Valenciana com en la web de les ajudes habilitada per la Generalitat. Les persones sol·licitants hauran de presentar una sol·licitud independent per cada vehicle de la seua propietat que haja resultat sinistrat.

Les ajudes es podran sol·licitar fins al 28 de febrer mitjançant tràmit telemàtic amb cita prèvia a través de la seu electrònica de la Generalitat, o presencialment en alguna de les 17 oficines postemergència dels municipis damnificats.