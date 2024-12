Mazón anuncia una nova línia d’ajudes per a donar 2.500 euros a cada afectat per la pèrdua del vehicle

Les ajudes es tramitaran sense requisits i lamenta que les del Govern central no estan exemptes d’IVA ni d’IRPF

El president de la Generalitat, Carlos Mazón, ha anunciat que la Generalitat activarà una nova línia d’ajudes per valor de 250 milions d’euros, destinada a concedir 2.500 euros a cada afectat que haja perdut el seu vehicle a causa de les riuades del passat 29 d’octubre.

Durant la sessió de control celebrada a Les Corts, Mazón ha avançat que aquestes ajudes directes es tramitaran “sense requisits de cap tipus”, al mateix temps que ha criticat que les ajudes del Govern central no estan exemptes d’IVA i tributen en l’IRPF. Així, ha explicat que la proposta de l’Executiu estatal de donar 10.000 euros d’ajuda per un cotxe elèctric de 50.000 euros comportarà que els damnificats hagen d’abonar 8.500 euros en IVA.

Propostes per a un gran acord valencià

Mazón ha anunciat que la Generalitat presentarà a Les Corts les propostes plantejades en la Conferència de Presidents per a la creació d’un Fons Nacional Extraordinari per a Catàstrofes i un Pla Nacional contra Inundacions, per a debatre-les i aconseguir un gran acord valencià en aquesta matèria.

Ha indicat que espera poder traslladar al Govern central i a la resta de comunitats autònomes una posició comuna que comptarà amb el suport de tots els grups parlamentaris.

Ajudes i desplegament de recursos

El president ha destacat que la Generalitat ha abonat més de 14.000 ajudes directes de primera necessitat, per un valor aproximat de 84 milions d’euros, tot i tindre 18 vegades menys pressupost que el Govern d’Espanya, que només ha atorgat 819 ajudes.

També ha remarcat que la Generalitat ha mobilitzat més de 1.050 milions d’euros per a retornar la normalitat als afectats i avançar en la recuperació i reconstrucció. En canvi, ha denunciat que set de cada deu inversions sol·licitades al Govern central no han sigut ateses, mentre que sí que s’han transferit 238 milions per a les rodalies de Catalunya.

Resultats i restabliment de serveis

En només 50 dies, el Consell ha restituït el 100% de les carreteres autonòmiques i la totalitat de l’alumnat dels centres afectats. A més, ha restablit les 123 depuradores danyades i ha reobert els 57 centres de salut afectats.

També s’ha restituït el servei de Metrovalència en un 80% i el tramvia funciona al 100%, a més d’haver aconseguit el vertit zero a l’Albufera i la retirada de mig milió de tones de residus i objectes danyats.

Crítica a l’oposició

En resposta al grup socialista, Mazón ha reclamat que el Govern central incloga els 24 municipis valencians afectats per les riuades, tal com ja ho ha fet la Generalitat, i ha sol·licitat al PSPV que vote al Congrés a favor de condonar l’Impost sobre Béns Immobles (IBI) i l’Impost sobre Activitats Econòmiques (IAE) als afectats en 2025.

També ha criticat la negativa de Compromís a pactar temes clau per a la Comunitat Valenciana i els damnificats, acusant-los de prioritzar el rèdit polític per damunt de les necessitats dels afectats.

Finalment, ha recriminat a Compromís que no es pronuncie sobre la supressió del Fons de Liquiditat Autonòmic extraordinari de 3.000 milions, el qual podria bloquejar les polítiques socials, sanitàries i educatives de la Comunitat Valenciana.