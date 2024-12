Mazón: “Complim el compromís de posar en marxa el Centre Crisi 24 hores en les tres províncies abans que acabe l’any”

Carlos Mazón ha destacat el compromís del Consell per a posar en marxa els Centres de Crisi 24 hores a les tres províncies de la Comunitat Valenciana abans que acabe l’any. Aquests centres oferiran atenció integral i interdisciplinària a les víctimes de violència sexual les 24 hores del dia i els 365 dies de l’any. Mazón ha visitat el centre ubicat a l’avinguda Borriana de Castelló, que acaba d’obrir les seues portes, i ha avançat que el centre d’Alacant s’obrirà el 30 de desembre. Aquestes iniciatives sumen als ja operatius a València.

El president de la Generalitat ha ressaltat que el Consell ha actuat “en temps rècord” per a posar en marxa aquests recursos especialitzats per a la lluita contra la violència de gènere. Ha recordat que en tan sols any i mig s’ha augmentat el nombre de centres de crisi en un 40%.

Els Centres de Crisi 24 hores disposen d’un equip de 21 professionals de diverses especialitats, com psicòlegs, advocats, treballadors socials i administratius. Els centres ofereixen serveis com assistència psicològica, social i jurídica, en modalitats presencials, telefòniques i telemàtiques.

Mazón ha destacat que aquests centres treballaran de manera coordinada amb altres recursos de la xarxa institucional de la Generalitat per a garantir una resposta global i eficaç. A més, ha subratllat l’ampliació de la xarxa de centres de suport a les víctimes de violència de gènere a la Comunitat Valenciana, amb una major cobertura i més places disponibles.

Més temps per a la inversió dels fons europeus

Carlos Mazón ha sol·licitat al Govern d’Espanya més temps per a la inversió del romanent dels fons europeus destinats a la lluita contra la violència masclista. Mazón ha explicat que, quan va arribar al Govern Valencià, els fons destinats a la construcció dels centres de crisi eren pràcticament inactius. En aquest sentit, ha instat a destinar el romanent dels fons a programes d’ajuda a les víctimes de violència masclista.

Polseres contra la submissió química

Durant la visita al Centre de Crisi 24 hores, Mazón ha presentat les noves polseres de detecció de drogues de submissió química, que estaran disponibles per a les festes de Nit de Cap d’Any. Aquestes polseres tenen un sensor que permet detectar substàncies com el GHB, utilitzat en casos de violència sexual per submissió química. La iniciativa pretén augmentar la seguretat i prevenir agressions sexuals en espais d’oci, com les celebracions de Cap d’Any.

El projecte de les polseres és desenvolupat per l’Institut Interuniversitari d’Investigació de Reconeixement Molecular i Desenvolupament Tecnològic (IDM) de les universitats de València i Politècnica de València a través del projecte NoSum.

Mazón ha destacat la creixent preocupació per les agressions sexuals associades a la submissió química, alertant que els casos han augmentat de manera exponencial en els últims dos anys. La Comunitat Valenciana s’està posicionant com a líder en la protecció i suport a les víctimes de violència sexual, amb una xarxa cada vegada més extensa de serveis d’ajuda i suport immediat.