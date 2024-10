Mazón destaca el potencial de la Comunitat Valenciana com a pol d’innovació i inversió amb la nova planta d’Edwards Lifesciences

El president de la Generalitat, Carlos Mazón, ha posat en valor el gran potencial de la Comunitat Valenciana per al desenrotllament econòmic i l’atracció d’inversions durant l’acte d’inici de les obres de la nova fàbrica de vàlvules cardíaques d’Edwards Lifesciences a Moncada.

Aquesta planta, que suposarà una inversió de més de 150 milions d’euros i la creació de més de 1.200 llocs de treball, reforçarà el lideratge valencià en sectors estratègics com la biotecnologia, la tecnologia mèdica, la logística i les energies verdes.

Mazón ha destacat l’aposta del govern valencià per crear un entorn favorable per a les empreses, amb mesures com la simplificació administrativa, una fiscalitat atractiva i la creació de l’Oficina Valenciana d’Inversió.

Ha subratllat que projectes com el d’Edwards Lifesciences no només posen la Comunitat en el mapa global de la biotecnologia, sinó que també promouen el talent local i generen noves oportunitats laborals.

A més, ha mencionat l’Estratègia de reindustrialització 2024-2028 de la Comunitat Valenciana, que comptarà amb una inversió de 2.000 milions d’euros per part de la Generalitat per a augmentar el pes de la indústria en el PIB fins al 20%.

Finalment, Mazón ha agraït l’aportació de la Fundació Edwards per a millorar la cohesió social en els municipis valencians a través de la seua inversió en projectes de salut i educació.