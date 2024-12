Mazón destaca el suport del Consell a les persones amb discapacitat afectades per la DANA

El president de la Generalitat, Carlos Mazón, ha visitat el Centre de Dia Alcer Turia de Torrent, coincidint amb el Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat.

Acompanyat per la vicepresidenta Susana Camarero i l’alcaldessa de Torrent, Amparo Folgado, Mazón ha posat en valor el treball del Consell per a donar resposta ràpida i efectiva a les necessitats de les persones dependents afectades per les riuades del 29 d’octubre.

Entre les mesures adoptades, ha destacat la reubicació temporal d’usuaris de centres diürns afectats, l’agilitació dels tràmits burocràtics com la gestió de duplicats de certificats i targetes, i la priorització en les revisions del grau de discapacitat. També ha subratllat la coordinació entre Conselleries i entitats locals per garantir una atenció integral a les persones amb discapacitat i el suport a les seues famílies.

El Centre de Dia Alcer Turia, amb 40 places finançades per la Generalitat, celebra el seu primer aniversari i ofereix atenció a persones amb discapacitats intel·lectuals de diverses poblacions. Mazón ha valorat la tasca d’aquest centre com un exemple de compromís social.