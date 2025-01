Mazón: “Ja s’han retirat 50.000 vehicles de les poblacions afectades per les riuades, el 42 % del total”

El president de la Generalitat, Carlos Mazón, ha anunciat que gràcies a les actuacions del Consell “ja s’han retirat 50.000 vehicles de les zones afectades per les inundacions del passat 29 d’octubre”

Fet que representa el 42 % del total de vehicles sinistrats. Aquestes accions formen part de les mesures destinades a facilitar la recuperació de la normalitat en les localitats afectades.

Compromís amb els municipis

Durant la seua visita al centre de transferència de Catarroja, acompanyat pel conseller de Medi Ambient, Infraestructures i Territori, Vicente Martínez Mus, Mazón ha destacat el compromís del Consell per acompanyar i col·laborar amb els ajuntaments en la cerca de solucions que accelerin la retirada de vehicles i residus. Això es produeix després del Reial decret llei del Govern, que segons el president, “va deixar els ajuntaments a la seua sort”.

Mazón ha subratllat que en el centre de Catarroja s’han retirat ja 20.000 tones d’estris i residus i 300 vehicles en només dues setmanes. Ha assegurat que aquest punt es buidarà completament en el termini d’un mes, derivant els residus a abocadors autoritzats.

Progrés en la retirada de residus

La Generalitat ha activat una tercera fase per a la retirada total de residus a les zones afectades per les riuades. Segons Mazón, aquesta fase “avança a bon ritme” i estarà completada abans de finalitzar febrer. Els treballs s’han centrat inicialment en buidar punts crítics com els polígons industrials i zones pròximes a centres educatius, com a Paiporta.

Des del començament del pla de xoc, la Generalitat ha retirat 500.000 tones de residus, amb equips de la Conselleria que han evacuat una mitjana de 15.000 tones diàries durant les fases inicials. Aquesta acció va permetre buidar 767 vials obstruïts en les primeres setmanes, contribuint a restablir l’accessibilitat en els municipis més afectats.

Agraïment i perspectives

El president ha agraït l’esforç del personal de la Conselleria i de les empreses encarregades del procés. A més, ha reafirmat el compromís del Consell amb els municipis afectats per les riuades, amb l’objectiu de retornar la normalitat com més prompte millor i minimitzar els efectes dels desastres naturals en la ciutadania.