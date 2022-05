Meliana acull la sexta Marxa d’Escoles per l’Horta

Dijous es va celebrar a Meliana la VI Marxa d’Escoles per l’Horta amb el lema ‘L’horta és vida’. L’objectiu d’aquest esdeveniment, que comptà amb la col·laboració de l’Ajuntament de Meliana, és posar en valor l’horta i treballar, des d’una perspectiva educativa, les oportunitats i els reptes que ens presenta aquest espai agrari, ambiental i paisatgístic.

La Xarxa d’Escoles per l’Horta és una col·lectiu de mestres i professorat de primària, secundària i escoles d’adults de València i pobles de l’Horta i la col·laboració estable de diverses ONG i associacions: Justícia Alimentària, Per l’Horta i l’AAVV d’Orriols. La xarxa va sorgir la primavera de 2015 i, a hores d’ara, agrupa una desena de centres i més d’una vintena de docents que participen en les seues activitats. La xarxa, a més, serveix com a estructura de suport i difusió entre el professorat d’activitats, materials i iniciatives, tant pedagògiques com d’altres àmbits, relacionades amb horts escolars, l’agroecologia i l’alimentació saludable.

L’activitat principal de la xarxa és l’organització de la Marxa Escolar Per l’Horta, que enguany ha tingut lloc a Meliana. Alumnat d’una desena de centres de secundària han caminat des dels seus instituts, per l’horta, fins arribar al poble. Només arribar hi havia un “hortagram”, desenvolupat pel col·lectiu artístic Viridian, a mode de photocall. L’alumnat podia fer-se fotos amb els missatges reivindicatius que havien treballat prèviament a classe.

Seguidament, l’alumnat de l’IES La Garrigosa, centre amfitrió, va donar la benvinguda a cada institut. El punt de trobada fou el passeig Joanot Martorell, on hi havia diverses associacions amb tallers dirigits a l’alumnat. La fira d’associacions comptava amb la participació de: Per l’Horta, Agrodinamo, l’Observatori en ruta de la Diputació de València, Fridays for Future, Justícia Alimentària i l’Associació de veïns i veïnes d’Orriols-Rascanya.

Per finalitzar la jornada es desenvolupà un joc cooperatiu entre els 400 participats i la fotografia final amb el lema ‘L’horta és vida’. L’acte va comptar amb la presència de la vicepresidenta de la Diputació, Maria Josep Amigó, responsable de l’Àrea de Medi Ambient i Agrícultura de la institució. Per part de l’Ajuntament de Meliana, hi van estar presents l’alcalde Josep Riera i les regidores d’Agricultura i Medi Ambient, Amparo Martí i Rosa Peris.

