Meliana afronta el segon cap de setmana de festes amb la nit de les paelles que tindrà lloc aquest divendres i que comptarà amb l’actuació de l’orquestra Montecarlo. Dissabte serà el sopar d’antics festers i festeres amenitzat per l’orquestra Tribut Pop-Rock Espanyol i diumenge hi haurà activitats infantils. De matí a la piscina municipal i, de vesprada, a la plaça Major. I, a partir d’ací, seguit, seguit, hi haurà actes fins al 14 de setembre, dia del Crist i festa local.

Com recorda, Maria Pilar Asensio, regidora de Festes: “Oficialment vam començar les festes divendres passat, 26 d’agost, tot i que la pluja ens va obligar a modificar la programació. Així, amb molt de pesar, vam haver de repartir el sopar previst al carrer perquè la gent el poguera assaborir a casa o en locals i espais improvisats. I vam haver d’ajornar el pregó a dissabte”. Tot i els canvis, la gent ha reconegut l’organització prevista, la capacitat de generar alternatives i la qualitat del sopar.

L’ajornament del pregó al dissabte de matí també fou un encert, ja que l’oratge fou esplèndid i l’acte va lluir amb els parlaments dels festers i les festeres, el rector, la regidora de Festes i l’alcalde en representació de l’Ajuntament i, especialment, dels pregoners d’enguany, l’Associació Amics de la Música de Meliana, que va entrar a la plaça interpretant diverses peces i va despedir l’acte amb el pasdoble ‘València’. La regidora afig: “El bon oratge també va permetre recuperar, després de dos anys sense per la pandèmia, l’Entrada de Moros i Cristians, que va tornar a omplir els carrers de gent, de filaes i, sobretot, de música. La gent tenia ganes de disfrutar d’aquest acte i va omplir el recorregut i la plaça Major”.

El 7 i 8 de setembre són els dies dedicats a les persones majors, mentre que el dia 9 s’inauguraran les dos exposicions destinades a la festa, una amb fotografies de gran tamany que lluiran per diversos carrers del centre del poble i l’altra, a l’Institut Municipal de Cultura, sobre vestits de festa. Tot seguit tindrà lloc un altre dels actes més acolorits i divertits, la cavalcada de disfresses, que finalitzarà amb l’actuació de l’orquestra Vértigo. El dissabte 10 també vindrà complet amb l’espectacle de dansa tradicional, el sopar a la fresca i el musical Top Talent.

Després d’aquests dies de festa popular, incideix la responsable de festes: “Arribarem als dies dedicats als patrons, la Mare de Déu de la Misericòrdia i el Crist de la Providència, quan els actes religiosos tindran un espai destacat amb les corresponents misses i processons, tot i que a les nits hi haurà diferents actes culturals i festius”. Així, diumenge 11 serà el concert de festes de l’Associació Amics de la Música; dilluns 12, les albaes; dimarts 13 el musical Regne del Lleó i, com és tradicional, es tancarà les festes la nit del 14 de setembre amb el castell de focs.

Finalment, Asensio destaca: “La Comissió de Festes, juntament amb la Regidoria de Festes, hem preparat una programació pensada per a tot el poble i per a totes les edats, amb una participació important de les entitats i associacions de Meliana i fent una crida a la convivència amb l’edició d’un decàleg de la bona festa”. En aquest sentit, també cal destacar la programació esportiva amb els diferents trofeus de festes que tindran lloc del 3 a l’11 de setembre.