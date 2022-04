Meliana compta amb un segon punt de recàrrega de vehicles elèctrics que s’ha ubicat també al pàrquing del polígon de la Closa, junst enfront de la gasolinera de la Cooperativa Agrícola Sant Isidre. Aquest nou punt és de càrrega ràpida,uns 30 minuts, amb una potència de 50 KW. La inversió total ha sigut de 32.609,50 €, dels quals 21.560 € han sigut subvencionats per l’Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE).

Com explica la regidora de Medi Ambient, Rosa Peris, “d’acord amb l’inventari d’emissions recentment presentat per la Conselleria d’Emergència Climàtica i Transició Ecològica, l’indicador més destacat a Meliana quant a emissions de CO2 són els automòbils privats, amb un 32,08% del total. Per això és important facilitar la transició cap al vehicle elèctric”. Ara mateix, el nombre de vehicles elèctrics o híbrids al municipi és baix, al voltant de la trentena. Per tant, l’estímul per part de les institucions és necessari. Així, recorda la responsable: “a més de les ajudes generals per a l’adquisició d’aquest tipus de vehicles, l’Ajuntament també bonifica un 50% l’impost de vehicles de tracció mecànica durant dos anys”.

D’altra banda, d’acord amb el Pla d’acció pel clima i l’energia sostenibles aprovat dins del Pacte de les Alcaldies europeu, l’Ajuntament té en marxa diferents actuacions que afecten la mobilitat, la transició energètica i els residus sòlids urbans. En aquest sentit, Peris destaca: “estem treballant l’ampliació de la xarxa de carrils bici i les estacions del servici de préstec de bicicletes; estem potenciant la instal·lació de plaques fotovoltaiques, tant a nivell públic com privat; i el nou servei de recollida dels residus sòlids urbans apostarà per un sistema més eficient i eficaç en la separació en origen, el sistema porta a porta”. Per a poder dur endavant aquestes accions, l’Ajuntament s’està acollint a les subvencions de diferents administracions, moltes dotades amb fons europeus.

