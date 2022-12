Els ajuntaments de Meliana i Foios, amb el suport econòmic de la Conselleria d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica amb la qual han firmat el conveni corresponent, i de l’Entitat de Sanejament d’Aigües (EPSAR), executaran el col·lector intermunicipal de sanejament entre els nuclis de Roca i Cuiper amb una inversió total d’1,374.969,92 €,

La finalitat de l’actuació de sanejament en aquests dos nuclis rurals ubicats entre els dos nuclis principals dels dos municipis i la mar consisteix a recollir les aigües brutes i, per mitjà d’un col·lector central, portar-les a una estació de bombeig que les impulse aigües amunt, cap a l’oest, fins al col·lector principal de l’estació de depuració d’aigües residuals d’Alboraia que transcorre per davall del carril bici de la Via Xurra.

Com explica l’alcalde de Meliana, Josep Riera: “Es tracta de resoldre un problema ambiental important a la zona que afecta la qualitat de l’aigua de les séquies i del reg i, per la proximitat al litoral, també de l’aigua de la mar. Una actuació que no haguera sigut possible sense la col·laboració entre els ajuntaments i el suport de la Generalitat”. Les obres estan planificades en dos fases. En una primera fase, l’EPSAR, amb una inversió prevista de 348.964,98 €, construirà l’estació de bombeig i la xarxa d’impulsió, per davall del carril bici del camí de la Mar de Meliana, fins a l’estació de bombeig ubicada al poliesportiu municipal d’aquest municipi. La segona fase consistirà en la construcció del col·lector intermunicipal entre els nuclis de Roca i Cuiper i de les connexions complementàries, amb una inversió d’1.026.004,94 €, dels quals 940.000 € seran subvencionats per la Generalitat. Amb aquesta finalitat, els dos ajuntaments han firmat el corresponent conveni amb la Conselleria d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica.

Respecte del col·lector, Sergi Ruiz, alcalde de Foios, manifesta: “A Foios ens ajuda a resoldre un problema complicat al nucli de Cuiper ja que, ara mateix, la xarxa de clavegueram està connectada a una depuradora que està obsoleta i és insuficient. Amb la nova infraestructura, garantirem que les aigües negres es depuren correctament a les instal·lacions d’Alboraia. A més, Foios i Meliana tornem a evidenciar la nostra capacitat per a col·laborar i impulsar projectes conjunts en benefici de la ciutadania dels nostres pobles i de la comarca”. Una col·laboració que, juntament amb Albalat dels Sorells, ja es va plasmar en l’estratègia europea ViuHo, però sobretot en la millora dels accessos a Meliana i Foios a la CV-300, la proposta de Turisme Carraixet, la millora del carril bici de la Via Xurra o les propostes per a la regeneració del litoral compartit, entre altres.

En el cas de Foios, l’actuació a realitzar i l’import són menors, un total de 79.696,03 €, un 7,77%. Mentre que en el cas de Meliana la inversió suposa 946.308,91 €, el 92,23%. És per això que els dos ajuntaments han firmat un conveni segons el qual serà Meliana qui impulse l’expedient administratiu i Foios participe en el procediment de licitació, la part pressupostària corresponent, el seguiment en l’execució de les obres i la justificació pertinent.

Finalment, per part d’Amparo Martí, regidora de Roca, es destaca: “Era molt important per al veïnat de Roca i de Cuiper poder donar una resposta efectiva a una reivindicació de molts anys que no era gens senzilla de resoldre per la dificultat i el cost econòmic. Es tracta d’ordenar una infraestructura tan bàsica per als nostres nuclis urbans com és el cas de la xarxa de sanejament”. D’ací a poc s’iniciarà el procés de licitació de les obres, que s’executaran al llarg del 2023 i part del 2024.