Meliana liquida els pressupostos del 2021 amb 4,6 milions de romanent de tresoreria￼

Un any més, l’Ajuntament de Meliana ha liquidat els pressupostos amb un romanent de tresoreria positiu. Respecte dels pressupostos del 2021, el total del romanent ha sigut de 4.670.559,71 €, dels quals 2.188.630,58 € són incorporables per a despesa general. De nou, aquest resultat tan positiu es deu principalment als recursos provinents d’altres administracions per a subvencionar programes, projectes i inversions concretes que s’han anat planificant conjuntament amb el govern municipal, tal com es va donar compte en la sessió de ple extraordinària celebrada dijous passat. El nivell d’endeutament continua a zero, com els últims anys.

Com va explicar l’alcalde, Josep Riera, “tot i que els pressupostos inicials del 2021 eren de 8 milions d’euros, finalment les obligacions reconegudes han sigut de 12 milions. Una diferència de 4 milions deguda principalment a les inversions realitzades”

La més important ha correspost a la construcció del centre de dia per a persones majors, 2,8 milions d’euros, però també s’ha fet una inversió important de 678.658,12 € en l’adquisició de terrenys per a l’execució de diferents projectes d’inversió (terrenys educatius al c/ Calvari, solars per a ubicar el pas inferior entre vies al c/ València, el camp que faltava per adquirir al poliesportiu municipal o el solar del c/ Vivari Martí, dels antics Salons Meliana, per al nou complex municipal de Serveis Socials. A més, s’han invertit 373.000 € en diversos espais municipals, com ara el canvi de la gespa del camp de futbol, la rehabilitació de l’aulari del Pius XII corresponent a la formació de persones adultes, el cementeri, o el mercat; i 255.000 € en vies públiques i clavegueram, entre altres inversions.

Però el màxim responsable vol destacar: “ha sigut un pressupost que també ens ha permés donar resposta a les necessitats i els efectes de la crisi sanitària. Més enllà dels recursos humans i del material de neteja i de prevenció extraordinaris i necessaris, hem pogut actuar contra la desocupació, en l’impuls del sectors comercial i industrial locals i en les ajudes socials directes”.

Així, s’han destinat 336.406,4 € als programes d’inserció laboral i de foment de l’ocupació, 127.928,90 € a les ajudes de serveis socials i 213.830 € en subvencions a les empreses i als comerços de Meliana. A més dels certàmens habituals de foment comercial com ara la setmana gastronòmica, Menja’t Meliana; FIMEL, la fira agrícola i comercial o el programa específic de Turisme Carraixet.

En aquesta línia, Riera incideix: “la mateixa dinàmica es repeteix en l’exercici actual. Si els pressupostos inicials dels 2022 eren de 8.138.709,88 €, amb les incorporacions de crèdit que ja hem realitzat per als projectes programats superem ja els 11 milions, de nou amb un increment important de les inversions”. Així, s’hi han incorporat els recursos necessaris per a l’actuació en l’avinguda de la Senyera, els nous accessos al nucli de Nolla, la remodelació del CEIP El Crist dins del pla Edificant, la rehabilitació del nou edifici municipal de Serveis Socials al c/ Ramón y Cajal, i diverses actuacions menors com ara la restauració de la taulellera Vidal, el pàrquing intel·ligent de la plaça de la Llibertat o la continuació de les obres del cementeri, entre altres.

És rellevant el fet que tota la gestió municipal continua realitzant-se amb els nivells més baixos de càrrega impositiva des del 2010. Ara mateix, el romanent de tresoreria per a despeses generals és de 887.294,57 €, que es podran anar incorporant als diferents programes d’actuació ja previstos.

