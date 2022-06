Ahir dimarts va tindre lloc una segona reunió de l’Ajuntament amb les comunitats de propietaris dels edificis que pateixen filtracions d’aigua als soterranis. Un problema que afecta diferents punts del nucli de Meliana, però que també està generalitzat per diversos municipis de l’Horta Nord i d’altres comarques veïnes.

Com explica l’alcalde, Josep Riera: “la reunió tenia la finalitat de posar en coneixement del veïnat quines són les actuacions que ha realitzat l’Ajuntament durant l’últim mes i poder anar concretant el problema i les solucions”. Una de les actuacions demanada en la primera reunió era la inspecció detallada del tram de la séquia de Montcada que discorre pel polígon de Foios fins a l’avinguda de la Senyera de Meliana per tal de comprovar-ne l’estat. Amb aquesta finalitat, l’empresa Global Omnium ha passat una càmera i ha enregistrat diferents vídeos de tot el recorregut per dins de la canonada.

En aquest sentit, com van explicar els tècnics municipals: “de les gravacions realitzades i de l’informe corresponent de l’empresa, es conclou que en aquest tram no hi ha trencaments i afeccions significatives que puguen ser la causa de les filtracions i inundacions dels soterranis”.

D’altra banda, per part de l’Oficina Tècnica municipal s’ha continuat fent un mesurament diari del nivell freàtic en els diferents punts fixos que l’Ajuntament ha ubicat a la part nord del nucli, la zona més sensible quant a la presència d’aigua al subsol. Els mesuraments conclouen que el nivell freàtic es manté molt alt, uns dos metres per dalt dels punts més baixos dels diferents soterranis afectats.

Per tal de conéixer millor la situació a la zona i les possibles actuacions, l’alcalde i els tècnics municipals s’han reunit amb la Confederació Hidrogràfica del Xúquer, administració competent en les aigües subterrànies.

El màxim responsable municipal detalla: “per part dels responsables de la Confederació se’ns ha traslladat que és un problema generalitzat a tot l’àmbit, com hem pogut constatar les últimes setmanes en els mitjans de comunicació, que s’han fet ressò d’incidències en nombrosos municipis.

Els punts propis de mesurament de l’entitat confirmen que el nivell freàtic està molt alt i que caldrà esperar uns mesos perquè l’aigua es vaja escorrent cap a la mar seguint el procés natural. En el moment que baixe raonablement es podrien activar actuacions d’extracció d’aigua puntuals i complementàries que ajuden a fixar el nivell freàtic en un punt que permeta a les comunitats de propietaris escometre les actuacions d’impermeabilització necessàries”. Amb aquesta finalitat, l’Ajuntament ja està estudiant algunes actuacions i, en previsió, ha dotat una partida inicial de 25.000 € per a inversions en instal·lacions hidràuliques.

Finalment, es va informar sobre el procés de l’elaboració de les bases per a la línia de subvencions que l’Ajuntament ja va anunciar en la reunió anterior i que ha dotat amb 40.000 €. La idea és que estiguen acabades d’ací a un parell de setmanes. En qualsevol cas, estan pensades perquè les comunitats tinguen facilitat quant a la presentació de les sol·licituds, els període d’execució de les actuacions i la justificació posterior.

Riera conclou: “Arran de les manifestacions del públic assistent, la idea també és vore la possibilitat de contactar amb la resta de municipis afectats i coordinar possibles accions amb altres administracions que ajuden en la resolució del problema”. Per part de l’Ajuntament, es continuarà informant de l’evolució del tema.