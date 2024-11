Mercavalència entrega més de 400 plantes de Nadal en els mercats municipals

Santiago Ballester: “Repetir este gest significa continuar apostant pel comerç local i pels valors de proximitat i qualitat que representen els mercats municipals”

Després de l’èxit de l’edició anterior, Mercavalència i Confemercats han entregat més de 400 plantes de Nadal en els mercats municipals de la ciutat de València.

La iniciativa, que busca dinamitzar estos espais i fer costat al comerç local, ha sigut rebuda amb entusiasme tant pels comerciants com pels veïns.

Santiago Ballester, president de Mercavalència i regidor de Comerç i Mercats de l’Ajuntament de València, ha coordinat el repartiment en col·laboració amb els equips de Mercavalència. “L’any passat vam demostrar que este tipus d’accions no sols embellixen els nostres mercats, sinó que també reforcen el seu paper com a centres de vida i comunitat. Repetir este gest significa continuar apostant pel comerç local i pels valors de proximitat i qualitat que representen els mercats municipals”.

Alicia García Trenzano, coordinadora de mercats municipals de València de Confemercats, ha destacat que les plantes de Nadal “aporten eixe toc especial que fa únics als nostres mercats en esta època de l’any. Convidem als ciutadans a redescobrir estos espais que combinen tradició, frescor i un ambient festiu incomparable. Comprar en els mercats municipals no és només una elecció pràctica, és també un acte que enfortix a la nostra comunitat”.

L’acció conjunta de Mercavalència i Confemercats consolida l’èxit d’una campanya que busca ressaltar els mercats municipals com a espais clau en els barris, no sols per al comerç, sinó també com a punts de trobada i cohesió social. A més d’embellir els llocs, este lliurament de plantes marca l’inici d’una sèrie d’activitats que totes dos entitats han preparat per a estes dates, amb l’objectiu de reforçar el compromís de promoure el comerç local i destacar la importància dels mercats com a part fonamental de la vida urbana.