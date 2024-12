Més de 1.400 alumnes de primària participen en el projecte d’educació alimentària ‘Mengem Territori’

Més de 1.400 alumnes d’Educació Primària de la Comunitat Valenciana estan participant en el projecte “Mengem Territori”

Una iniciativa del Col·legi Oficial de Dietistes-Nutricionistes de la Comunitat Valenciana per a fomentar l’alimentació saludable i el consum de productes frescos de temporada i proximitat entre els més menuts.

Els xiquets i joves continuen sent la franja de població amb una alimentació pitjor valorada pels experts en Nutrició, com a conseqüència de la falta de temps i d’educació alimentària en les famílies.

Perquè l’aprenentatge siga atractiu, s’han elaborat materials didàctics i jocs infantils que poden ajudar els més menuts a conéixer quins aliments corresponen a cada temporada a la nostra Comunitat. Una acció que continuarà durant tot el curs escolar i inclourà l’elaboració de dibuixos per part de l’alumnat.

Des del mes de setembre, un equip de dietistes-nutricionistes ha visitat més de 60 aules, oferint xarrades a l’alumnat i proposant dinàmiques al professorat.

En la seua fase final, ‘Mengem Territori’ es completa amb un concurs de dibuix sobre fruites i verdures de temporada a la Comunitat Valenciana per a crear un calendari escolar 2025-26. Cada col·legi rebrà un calendari per classe, i els autors dels 12 dibuixos seleccionats obtindran una cistella de productes de temporada. A més, els tres millors dibuixos rebran un kit d’hort urbà com a premi.