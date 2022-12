La vicealcaldessa i regidora d’Envelliment Actiu, Sandra Gómez, ha informat hui que més d’11.300 persones majors han sigut ateses en les oficines municipals sense cita prèvia des del mes d’abril. Gómez ha recordat que el passat gener el Ple va aprovar una moció per a aconseguir “una millor atenció a les persones majors, facilitar-los informació dels servicis més utilitzats, comunicar-los la informació en paper, fomentar la formació digital, tot això amb la finalitat de pal·liar la bretxa digital existent en el col·lectiu”.

Entre les gestions que s’han dut a terme des de l’Ajuntament, la vicealcaldessa ha esmentat les d’informació, padró i tràmits relacionats amb els impostos i taxes municipals. Per la seua part, el regidor d’Informació i Defensa de la Ciutadania, Borja Sanjuán, ha detallat que s’han atés 4.477 persones majors sense cita en les oficines municipals d’informació i registre d’entrada, incloent la possibilitat de sol·licitar la signatura electrònica o informar-se sobre l’EMT. Este servici es facilita a l’edifici de la plaça de l’Ajuntament, Tabacalera i les juntes municipals.

Altres 3.491 persones majors han realitzat gestions relacionades amb els tributs municipals. D’estes, 1.340, relacionades amb l’Impost sobre Béns Immobles (IBI); 883 n’han passat per a consultar el termini del pagament de tributs; 751, per a consultes sobre l’impost sobre vehicles, i la resta, per a altres consultes. Igualment, 3.367 persones majors portat a terme gestions relacionades amb al padró.

Pel que fa a les oficines, les juntes municipals han atés 4.583 persones, mentre que 4.507 veïns i veïns han acudit a l’edifici de la plaça de l’Ajuntament, i la resta, 2.245, al de Tabacalera, al carrer d’Amadeu de Savoia.