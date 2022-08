Un total de 4.696 alzirenys i alzirenyes beuen aigua de qualitat gràcies a la gestió de l’actual equip de govern que en els últims set anys ha aconseguit que tots els pous del nucli urbà estiguen adscrits i connectats al servei municipal d’aigües i la seua gestió.



L’últim pou en passar a la gestió pública ha estat el servei de proveïment d’aigua potable de la Cooperativa Valenciana de Consum Sagrada Família que donen subministrament tant al barri de la Sagrada Família com al del Torretxó. L’Ajuntament rep així les instal·lacions així com els béns que no són de cessió obligatòria per part de la cooperativa. Esta recepció també compta amb l’ocupació d’un treballador de la cooperativa i el lloguer de l’oficina situada en C/Pere Esplugues, 141.



Amb esta última operació, l’Ajuntament d’Alzira ha sol·licitat a la Mercantil Aigües de València, en la seua condició de concessionària de la gestió del servei municipal de proveïment d’aigua potable, gestione l’aprofitament del volum màxim anual de 97.000 m³/any destinat proveir les noves zones que ja han passat a formar part del servei municipal d’aigua.



El regidor de Serveis Urbans, Fernando Pascual ha manifestat que “És molt important este últim acord al qual hem aplegat, ja que tanquem el cercle d’abastiment d’aigua potable, oferint a tots els habitatges del nucli urbà aigua de la màxima qualitat. Com a regidor de Serveis urbans és motiu de satisfacció el fet d’haver pogut aconseguir que l’aigua que ix de l’aixeta dels alzirenys i alzirenyes és apta per al seu consum”. L’edil ha recordat que “En anteriors legislatures els veïns i veïnes d’Alzira hem patit els nitrats per dalt del permés i els plaguicides, el que va fer que es prohibira el seu consum a les embarassades i persones vulnerables. Això ja és cosa del passat, ara gràcies a la meixa de l’aigua de la depuradora els nitrats són pràcticament insignificants, oscil·lant entre els 7 i 8 mil·ligrams, molt lluny dels 50 mil·ligrams de màxim permés”.