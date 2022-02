Es tracta d’una iniciativa que suma els esforços de tres regidories, Agricultura, Medi Ambient i Educació, i que implica tots els col·legis alcudians d’infantil i primària.

Des de hui i fins a final de mes, tot l’alumnat d’Infantil i primària dels tres col·legis públics i el col·legi concertat del municipi, col·laborarà a donar nova vida al jardí de La Creueta, plantant 50 exemplars d’espècies de bosc de ribera i de fruiters, en els espais reservats per a cada col·legi de l’Alcúdia.

A les 9,.30 d’este matí han arribat els primers cursos, sisé A i B del CEIP Heretats, i han començat la seua tasca. Primer, han sigut rebuts pel tècnic de l’ajuntament Vicent Boix, un enamorat dels espais naturals que els ha explicat quin és l’objectiu del projecte: crear el germen d’una gran albereda al recinte del jardí de la Creueta i donar-li vida i futur.

El primer que han fet és dividir-se en equips per tasques: el de plantadors i plantadores, el de regadors i regadores, el de forçuts i forçudes, que traslladaven els planters fins al lloc que tenien reservat; l’equip de mags, que li posava un adob especialment preparat per a donar-li força i, finalment, l’equip d’artistes, que pintava una pedra senyalitzadora amb el nom de l’arbre i del col·legi.

“Açò pesa molt”, deien dos xiquets de l’equip de forçuts en intentar alçar el planter d’un cirerer… i és que tots els planters fan de metre i mig a dos metres d’alçada, i pesen més que no ho sembla. Altres estaven molt interessades en saber qui es menjaria les fruites que donaren eixos arbres i tots i totes, encantades de col·laborar a donar nova vida al jardí.

Partint del jardí històric i aprofitant els rastells que es van llevar dels carrers del centre del poble quan es van fer per a vianants, s’ha creat un corredor central i un espai per a cada col·legi, que el mateix alumnat aniran omplint d’arbres.

La iniciativa de l’ajuntament ha sigut molt ben acollida per tots els centres educatius i, a partir del dimecres 16, en torns de matí i vesprada, aniran passant totes les classes per a aportar la seua llavor al futur verger. Al marge dret, els escolars plantaran caducifolis de ribera i d’horta, com ara xops, albers, oms i cirerers; al marge esquerre un bosc de fruiters format per codonys, albercoquers, pomeres i pereres entre d’altres.

