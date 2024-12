Mig centenar de persones milloren la seua ocupabilitat amb el programa d’Itineraris Integrats

La Mancomunitat de l’Horta Nord ha celebrat hui l’acte de clausura i lliurament de certificats de les accions formatives del programa d’Itineraris Integrats per a la inclusió social de persones en situació o risc d’exclusió social.

Aquest programa, finançat pel Fons Social Europeu Plus (FSE+) dins del marc de la Comunitat Valenciana 2021-2027, ha beneficiat prop de 50 persones empadronades en els municipis de la mancomunitat, millorant les seues competències digitals i habilitats socials.

El president de la Mancomunitat, Fran López, ha reconegut el treball i l’esforç de les persones participants. “Gràcies a aquest programa, han pogut desenvolupar competències clau per a millorar la seua ocupabilitat i qualitat de vida. Això no hauria sigut possible sense el suport de la Conselleria de Serveis Socials, Igualtat i Habitatge, el Fons Social Europeu i els municipis que han cedit espais per a les formacions”, ha destacat López.

La Mancomunitat ha anunciat que el pròxim any s’ampliarà l’equip del programa amb la incorporació d’un nou treballador o treballadora social i un perfil administratiu, amb l’objectiu de reforçar els recursos d’inclusió social per als 10 municipis mancomunats.

Al llarg d’enguany, s’han impartit quatre cursos en diverses localitats de la mancomunitat, en col·laboració amb entitats formatives com Open Space Comarcal i Adecco. Les temàtiques han inclòs la cerca activa d’ocupació, la comunicació digital i la detecció de notícies falses, abordant necessitats fonamentals per a la inserció laboral i social.