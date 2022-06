Miniolimpíades a Alaquàs

L’Ajuntament d’Alaquàs organitza aquestes jornades per fomentar l’esport en els col·legis

Escolars de tots els col·legis d’Alaquàs han participat enguany en les XXIX Mini Olimpíades Escolars que cada any organitza l’Ajuntament d’Alaquàs per fomentar l’esport entre els xiquets i xiquetes d’entre 9 i 16 anys. Les competicions es van iniciar el passat dilluns 6 de juny i van finalitzar el divendres 10 de juny.

Atletisme, escacs, futbol 8, multiesport, futbol sala, pilota, bàsquet o volei platja són els esports dels que han gaudit les i els xiquets.

Les Mini Olimpíades d’Alaquàs són una activitat esportiva posada en marxa per promocionar l’esport en tots els col·legis d’Alaquàs en les que l’alumnat competeix en diverses disciplines esportives tant a nivell individual com en equip. A més, l’objectiu és donar a conèixer tots els esports i garantir la transmissió de valors, ja que no es reparteixen trofeus, el trofeu és participar adquirint els valors de la pràctica esportiva convivint amb les i els altres esportistes.

Per facilitar la participació de tot l’alumnat, s’estableixen diferents categories segons el sexe i el seu curs escolar.