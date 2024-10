Mislata acull la clausura del projecte europeu HEARD amb una trobada de més de 500 persones

Representants de nou països s’han donat cita a Mislata, al costat de les associacions locals de dones, per a clausurar el projecte sobre igualtat de gènere i drets després de la COVID-19

Ahir, 17 d’octubre, el parc de La Canaleta de Mislata va ser l’escenari de l’última jornada del projecte europeu HEARD, que té com a objectiu analitzar l’impacte de la crisi de la COVID-19 en el debat democràtic, el gaudi dels drets fonamentals i el treball i la vida de les dones des d’una perspectiva de gènere.

El projecte, finançat per la Unió Europea, ha comptat amb la participació de països com Eslovènia, Portugal, Itàlia, Suècia, Espanya, Grècia, Bulgària, França i Xipre, els representants dels quals es van desplaçar fins a Mislata per a l’acte de clausura.

La jornada final va culminar amb una trobada de convivència de les associacions de dones de Mislata, en el qual es van reunir més de 500 persones al parc de La Canaleta.

Aquest esdeveniment va comptar amb la presència de l’alcalde, Carlos Fernández Bielsa; la vicealcaldessa i regidora de Polítiques d’Igualtat, María Luisa Martínez Mora; el regidor de Projectes Europeus, Ximo Moreno, i membres de la corporació.

Juntament amb els representants públics també van ser presents els diferents representants internacionals del projecte, posant de manifest la importància de la cooperació i la solidaritat entre països per a abordar les problemàtiques derivades de la pandèmia, especialment en relació amb els drets de les dones i la igualtat de gènere.

Per a l’alcalde, Carlos F. Bielsa, “amb aquesta trobada internacional i la participació activa de les associacions de dones de Mislata, l’ajuntament reafirma el seu compromís amb la igualtat de gènere i el foment de la democràcia participativa a través de projectes europeus d’alt impacte com HEARD”.

HEARD ha tingut com a missió principal involucrar a ciutadans i residents de la Unió Europea en el debat democràtic, fomentant la participació en el codisseny de polítiques públiques que reflectisquen les necessitats reals de la població, especialment en relació amb les mesures adoptades pels estats membres durant la pandèmia.

Aquesta iniciativa ha permés intercanviar idees sobre les conseqüències de la crisi sanitària des d’una òptica de gènere, amb l’objectiu d’oferir una resposta més inclusiva i equitativa per a la societat.