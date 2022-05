L’alcalde, Carlos F. Bielsa, i la vicealcaldessa i regidora de Seguretat Ciutadana, Mª Luisa Martínez Mora, presideixen en l’Hort de Sendra el lliurament de les distincions i les felicitacions. L’acte també ha servit per a donar la benvinguda als i les agents incorporats recentment al cos

Bielsa, ha posat en valor “el servei públic i la professionalitat d’un cos que pretén servir amb generositat a la ciutadania”

L’Ajuntament de Mislata ha celebrat aquest matí un acte d’homenatge a tots els i les integrants de la Policia Local.

El govern municipal, ha volgut realitzar un acte institucional per a reconéixer la important labor que realitzen diàriament els seus policies locals per a garantir la seguretat de tots els veïns i veïnes i vetlar pel compliment de les normes de convivència. A més de les autoritats municipals, molts representants de la resta de cossos de seguretat, dels col·lectius socials i veïnals de Mislata i, per descomptat, els policies i familiars que hui han omplit el jardí de l’Hort de Sendra.

Aquest acte institucional és un homenatge al treball i la dedicació de tots i totes les agents i oficials de la Policia Local. En primer lloc, s’han entregat les Medalles al Mèrit Policial amb Distintiu Blanc als components del Cos de Policia Local que porten exercint aquesta professió des de fa 25 anys. Seguidament s’han realitzat diverses felicitacions públiques als i les agents que van realitzar serveis concrets les actuacions dels quals van tindre una especial transcendència, i que han tingut lloc en els últims anys des que no se celebrava l’acte a causa de la pandèmia sanitària.

També hi ha hagut un moment d’agraïments a persones o organismes amb els quals, per qüestions professionals, el Cos de la Policia Local treballa braç a braç. Entre els reconeixements, un agraïment especial han tingut les associacions de veïns i l’Agrupació Veïnal de Mislata per treballar en pro del benestar de la ciutadania, rebent els seus cinc presidents una mètopa commemorativa.

Durant la seua intervenció, l’alcalde Carlos F. Bielsa, ha traslladat la seua felicitació personal a tots els homenatjats “per continuar sent lleials servidors públics i saber anteposar sempre el benestar de la ciutadania i de tots aquells que més el precisen. Fem honor per tant a aqueix merescut servei i prioritzem sempre els valors democràtics i de servei a la ciutadania com a manament primer i últim del credo de la nostra Policia Local”.

Aquest acte de reconeixement al cos, ha servit també per a fer pública la incorporació de nous agents amb els quals l’Ajuntament reforça la plantilla. En total són 11 agents que s’incorporen com a funcionaris de ple dret a la Policia Local i 2 agents comissionats que passen a reforçar la plantilla. Fet que permet que Mislata aconseguisca la ràtio recomanada per la UE d’1 agent per cada 1.000 persones i que, com ressalta Bielsa, “incrementarà la qualitat de vida del municipi perquè, un major nombre d’agents als carrers proporciona una sensació de seguretat en el municipi i, al seu torn, es veuran millorades les atencions a la ciutadania en matèria de seguretat ciutadana”.

Més informació de noticies al nostre Periòdic Valencià