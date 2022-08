L’alcalde, el subdelegat del govern i el secretari autonòmic de Seguretat han copresidido la Junta Local de Seguretat que, a més, ha fet balanç del passat semestre en aspectes de seguretat ciutadana, destacant el baix índex delictiu, el treball de coordinació entre cossos policials i els reduïts índexs de criminalitat, que mantenen a Mislata entre les ciutats més segures d’Espanya



Les cambres de trànsit ja instal·lades en el recinte firal estaran en funcionament per a ajudar a previndre i detectar qualsevol incident de seguretat

Carlos F. Bielsa: “Treballarem coordinats per a celebrar les millors festes populars de la història, i amb unes condicions d’excel·lència a nivell de seguretat, coordinació i actuació ràpida davant qualsevol possible incident”

El Saló de Plens de l’Ajuntament de Mislata ha acollit la Junta Local de Seguretat davant la celebració de les Festes Populars de la ciutat la setmana vinent. Reunió que ha comptat amb la presència de l’alcalde, Carlos F. Bielsa, el subdelegat del govern a València, Luis Felipe Martínez, el secretari autonòmic de Seguretat i Emergències, José María Ángel, i el director general de Seguretat i Interior, Salvador Almenar.

A més, la vicealcaldessa i regidora de Seguretat Ciutadana, María Luisa Martínez Mora, el regidor de Recursos Humans, Ximo Moreno, el regidor de Festes, Toni Arenas, i responsables policials dels tres cossos de seguretat, Policia Local, Nacional i Autonòmica.

Durant la reunió, s’ha realitzat un balanç de l’últim semestre en el qual s’ha destacat per part de totes les administracions el baix índex delictiu, la coordinació entre els diferents cossos policials i la bona faena realitzada en matèria de protecció a víctimes del delicte, gràcies en part a l’obertura de l’Oficina d’Atenció de la Conselleria de Justícia.

A més, el subdelegat del govern ha manifestat la bona labor que realitza l’ajuntament de Mislata en matèria de violència de gènere. “Sou un dels municipis que rep una de les majors subvencions i que millor sap gestionar els recursos per a reduir la violència de gènere en el municipi”, ha manifestat.

A continuació, s’ha entrat a valorar i informar sobre els protocols i dispositius de seguretat que s’ha establit de cara a la celebració de les Festes Populars en el recinte firal.

L’alcalde ha anunciat la disposició d’un Lloc de Comandament de la Policia en el recinte firal, que s’encarregarà des de dimarts que ve de centralitzar el control durant les pròximes nits de festes populars i atendre la ciutadania.

“Està previst que aquestes festes congreguen a milers de persones durant la setmana vinent, tant de Mislata com visitants d’altres municipis; és per això que anem també a establir el major dispositiu de seguretat i nombre d’efectius de policia de la història”, ha afirmat Bielsa.

També, tornarà a instal·lar-se en el recinte dels concerts un Punt Violeta que ajudarà en el control de seguretat i repartirà informació, ajudant a previndre casos de violència masclista entre el públic assistent. A més d’un Punt de Lactància i un altre d’informació i orientació ciutadana.

Després de la celebració de la Junta, tots s’han traslladat al propi recinte firal, on han supervisat in situ el muntatge de les diferents infraestructures i espais, així com els protocols establits en matèria de seguretat, que havien tractat prèviament en la reunió, i les cambres de trànsit que estan instal·lades en el recinte, ja que la resta de l’any s’utilitza com a macroaparcament públic, i que durant els dies festius estaran en funcionament, servint de suport als cossos de seguretat per a previndre i detectar qualsevol incident que es puga produir.