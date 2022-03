Xiquetes i xiquets de primària dels diferents centres educatius de la ciutat han sigut les encarregades i encarregats aquest any de llegir el manifest per la igualtat

Carlos F. Bielsa: “És imprescindible la implicació de totes i tots per a aconseguir la igualtat real. Mislata és hui dia un referent de polítiques d’igualtat gràcies a l’acció, la col·laboració i la defensa constant de l’apoderament de la dona, i des del govern municipal continuarem implantant mesures del nostre Pla d’Igualtat per a continuar avançant”

Amb motiu de la commemoració del 8 de març, Dia Internacional de la Dona, Mislata ha posat el fermall a les seues XXXV Jornades de la Dona per la Igualtat amb una concentració a les portes de l’Ajuntament i la lectura d’un manifest reivindicatiu. Desenes de xiquetes i xiquets de primària dels diferents centres educatius han participat al costat de l’alcalde, Carlos Fernández Bielsa, equip de govern i les associacions de dones de Mislata en aquesta convocatòria per a donar més visibilitat a la lluita per una igualtat real.

Una batucada, composta íntegrament per dones, ha animat aquesta concentració reivindicativa i festiva, en la qual l’alumnat de primària ha sigut l’encarregat de llegir el manifest. Per part seua, l’alcalde, en el seu discurs, ha posat èmfasi a eixir de nou al carrer per a “defensar la igualtat, la justícia social, la protecció enfront de les discriminacions i, per descomptat, sobre qualsevol forma de violència contra la dona”.

Davant els xiquets i xiquetes i representants de la comunitat educativa, Bielsa ha remarcat la importància que la igualtat arribe als centres a edats primerenques perquè, d’aquesta manera, “s’afavoreix la interiorització i el desenvolupament d’un comportament igualitari i responsable”. I també ha agraït a totes i cadascuna de les dones que lluiten cada dia des de les associacions i des de la Casa de la Dona “per a fer de Mislata una ciutat millor, més inclusiva, més igualitària, més solidària i més protectora amb les dones vulnerables. En definitiva, una ciutat més justa i amb un millor futur”.

Des del passat 1 de març, Mislata ha estat immersa en les seues Jornades de la Dona, duent-se a terme un ampli ventall d’activitats formatives, esportives i culturals perquè les dones es convertiren en les autèntiques protagonistes d’aquests dies i on el camí cap a una igualtat real ha sigut la seua motivació.

