Mislata es converteix en centre logístic de suport a municipis afectats per la DANA de la comarca

El Pavelló del Quint s’ha transformat per complet durant les últimes 72 hores en una gran planta de recollida de prop de 500 tones de donacions d’aliments, materials i recursos per als pobles afectats, repartits gràcies a més de 300 voluntaris diaris

Des que dimarts passat 30 d’octubre, l’efecte de la DANA arrasara per complet diversos municipis de l’àrea metropolitana i altres zones de la província de València, la ciutat de Mislata està bolcada a ajudar a les poblacions afectades. A causa de la seua proximitat a tota la zona de la catàstrofe, Mislata és un punt estratègic des d’on poder canalitzar tota eixa ajuda.

Per aquesta raó, l’Ajuntament de Mislata, des de l’endemà de la tragèdia, ha transformat el pavelló esportiu del Quint en un gran centre logístic de recepció i eixida d’ajuda i recursos, especialment per als municipis afectats de la comarca.

Ací s’estan rebent tones d’aigua, aliments, productes d’higiene i de neteja, tèxtil, matalassos i medicaments, entre altres, procedents de tot arreu d’Espanya. Tot aquest dispositiu ha sigut dirigit per l’equip de govern municipal i la col·laboració de centenars i centenars de persones voluntàries que estan ajudant des del primer moment.

Gràcies a aquest operatiu, s’han enviat fins a la data de hui prop de 500 tones de material de suport, així com s’ha efectuat el desplegament d’un equip de més de 300 voluntaris que han arribat als municipis per a col·laborar en les labors de neteja de carrers i espais públics. L’empresa pública i el propi Ajuntament també han acostat maquinària necessària per a la retirada de fang i desembosse de baixos negats pel fang.

Els municipis als quals Mislata ha prestat ajuda en els últims dies són Sedaví, Paiporta, Picanya, Alfafar, Aldaia, Alaquàs, Catarroja, Massanassa, Beniparrell, Algemesí, Alcúdia, Xiva, Benetússer i Real de Montroi. Solament en el dia de hui, han eixit des de Mislata més de cent vehicles entre camions i furgonetes, custodiades per Policia Local i Protecció Civil. A més, el Pavelló del Quint ha allotjat a més de mig centenar de famílies afectades, així com a múltiples voluntaris arribats de molts punts de la nostra geografia.

Durant els pròxims dies, Mislata continuarà convocant al voluntariat per a ajudar als municipis afectats, que encara requereixen de productes bàsics i sobretot molt suport per a tornar a la normalitat.