Mislata exigeix a la Generalitat una línia de bus llançadora que substituïsca provisionalment el servei de metro

El govern municipal ja va sol·licitar el passat 4 de novembre, coincidint amb l’anunci de la Generalitat sobre la posada en marxa de les primeres línies en substitució de les línies L3, L5 i L9 de Metrovalencia afectades per la DANA, una línia llançadora des de la plaça Músic Ibars al centre de València per a realitzar transbords

Per a l’alcalde, Carlos F. Bielsa: “La ciutadania de Mislata ha perdut pràcticament la seua connectivitat amb els barris de València i amb molts altres municipis, i el reforç que s’ha fet de la L-150 de Metrobus és insuficient per a l’alta demanda de la nostra població i perquè tots els autobusos arriben plens des de Manises; per això exigim urgentment una solució per a garantir la mobilitat dels mislateros i mislateras”



El consistori de Mislata recorda que l’estació de metro Mislata és la més transitada de l’àrea metropolitana, i així ho indiquen successius informes de la pròpia empresa en els últims anys, i no obstant això s’ha quedat fora del pla de substitució de línies durant les setmanes de recuperació del servei de metro. La solució adoptada per la Generalitat va ser ampliar les freqüències i els autobusos de la L-150 però resulten clarament insuficients per a la població mislatera.



Per a l’alcalde, Carlos F. Bielsa, qui ha mantingut diverses converses amb la gerent de la ATMV per a traslladar-li la demanda, “l’anunci de línies de substitució que només passen per l’avinguda del Cid suposa un enorme inconvenient per a gran part de la ciutadania, amb tanta necessitat diària de mobilitat i amb tan alta densitat de població; alguna cosa que resulta especialment inconvenient per a persones amb mobilitat reduïda”.



L’Ajuntament de Mislata reitera el seu compromís amb els drets de mobilitat dels seus veïns i veïnes, i sol·licita de nou a la Generalitat Valenciana que rectifique i planifique de manera urgent una solució que garantisca l’accessibilitat al transport públic en el municipi durant les obres de reparació del servei de metro.



Segons ha explicat Bielsa, “no és acceptable que una localitat tan densament poblada com Mislata quede marginada d’aquest pla, essencial per a garantir la mobilitat metropolitana”, que ha insistit que el seu govern continuarà exigint la implementació de parades en substitució de les estacions de Mislata.