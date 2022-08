L’Ajuntament oferirà un servei gratuït d’autobús per a desplaçar-se al recinte amb diverses parades per tota la ciutat i un servei especial que arribarà fins al barri de l’Avinguda de La Paz.

També habilitarà com a aparcament provisional l’heliport del complex militar



Carlos F. Bielsa: “S’està treballant al màxim perquè el veïnat de Mislata, i tota aquella persona que ens visite, gaudi com mai amb tota la programació festiva i, a més, ho faça d’una forma segura”

Mislata encara aquest cap de setmana el final de les seues Festes Patronals amb un ull posat ja en la celebració de les Festes Populars que es desenvoluparan del 30 d’agost al 3 de setembre. Per primera vegada, el Recinte Firal del carrer Hospital serà l’epicentre de tota la programació festiva, albergant les casetes d’associacions, les actuacions musicals i la resta d’activitats pirotècniques o d’oci programades.



Durant els cinc dies, l’Ajuntament posarà a la disposició de la ciutadania de Mislata un servei d’autobús gratuït fins al recinte, “amb l’objectiu de facilitar el desplaçament de totes aquelles persones que vulguen acudir als diferents esdeveniments i fomentar una mobilitat més sostenible durant les festes”, com explica l’alcalde, Carlos F. Bielsa.



El servei funcionarà tots els dies des de les 18.30 hores i fins a la fi dels actes festius, de manera ininterrompuda i realitzant un circuit circular amb 5 parades distribuïdes per tot el municipi (Avinguda Gregorio Gea a l’altura del CEIP Almassil, Avinguda del Sud enfront del Centre de Persones Majors, Avinguda Blasco Ibáñez creue amb Gregorio Gea, Carrer Sant Antoni enfront del Col·legi Sagrat Cor, i Recinte Firal). A més, tots els veïns i veïnes del barri de l’Avinguda de la Pau, disposaran d’un servei d’autobús especial, també gratuït, que els portarà directament al Recinte Firal, amb diversos horaris establits per a tots els dies.



D’altra banda, i per a suplir la disponibilitat d’aparcament que de manera habitual hi ha en el propi Recinte Firal, la principal funció del qual durant la resta de l’any és la de macroaparcament públic, i després d’arribar a un acord amb el Ministeri de Defensa, l’Ajuntament de Mislata habilitarà com a aparcament provisional l’heliport del complex militar del carrer Dolores Ibarruri, que estarà disponible a partir del diumenge 28 d’agost i fins a la fi de les festes.



Segons afirma el regidor de Festes, Toni Arenas, “el Recinte Firal s’està condicionant per a poder acollir a milers de persones amb totes les mesures de seguretat i comoditats, com un Punt de Lactància, zones de sombraje, servei de restauració que oferiran les diferents casetes i un punt d’informació ciutadana”.

El recinte s’inaugurarà el 30 d’agost amb un castell de focs artificials i l’habitual encés de llums, i comptarà, entre altres activitats, amb una desfilada de disfresses, el tradicional repartiment de pinchos, un correfoc i una mascletà nocturna.

Però sens dubte, la música serà la protagonista en el recinte firal. Les orquestres Montecarlo, Eufòria, Seven Crashers, Panorama i Scream seran les encarregades d’amenitzar el recinte. A més, i com a plat fort de les nits festives a Mislata, tindran lloc els concerts gratuïts de Camela el 31 d’agost, d’Efecte Corredor l’1 de setembre i de l’Oreja de Van Gogh el dia 3.