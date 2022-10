Els dies 14 i 15 d’octubre el programa comptarà amb tallers, teatre, el concert de Ramonets i moltes activitats més

L’Ajuntament de Mislata ha organitzat per als xiquets i xiquetes el programa cultural ‘Quina marxa’ com a benvinguda al nou curs escolar.

El divendres i dissabte, 14 i 15 d’octubre, arribarà a diferents punts de la ciutat la programació que permetrà gaudir, juntament amb la família, d’activitats d’educació viària, música amb DJ, jocs, tallers, teatre de titelles, berenar i el concert de Ramonets, entre altres activitats que omplin l’agenda del cap de setmana.

Per a l’alcalde, Carlos Fernández Bielsa, “continuem apostant a Mislata per la cultura i especialment creant espais de convivència, com és el ‘Quina marxa’, per a la població més jove de la ciutat que els permet accedir a ella d’una manera més pròxima i gratuïta”. Pepi Luján, regidora de Cultura, afig que “tota la programació organitzada s’ha preparat perquè el públic infantil i familiar gaudi conjuntament de la cultura als carrers i places de Mislata”.

La programació de ‘Quina Marxa’, organitzada per la regidoria de Cultura, començarà divendres que ve al Parc Infantil de Trànsit del Canaló amb activitats d’educació viària a les 16.00 h. La marxa mòbil arribarà el mateix dia a la plaça de la Constitució amb el DJ Pablo Guerola des de les 19.00 h.

El dissabte, 15 d’octubre, la programació ocuparà pràcticament tota la jornada iniciant-se de 10.00 a 14.00 en l’avinguda de Gregorio Gea, enfront del Centre Cultural, amb la companyia Guixot de 8 i la seua ‘Gargot de bicicletes’, jocs originals de fabricació pròpia i construïts amb materials recuperats. A les 12 del migdia la companyia Rebombori Cultural realitzarà un teatre de titelles al carrer de Miguel Hernández, al costat del Centre Cultural, i en acabar un taller de maquillatge i globoflèxia.

El programa continuarà a la vesprada a les 17.00 h. amb la cercavila ‘Pirates’, de la Factoria d’Idees i Creacions, que amb el seu espectacle interactiu de ninots gegants recorrerà l’avinguda Gregorio Gea, carrer Miguel Hernández, carrer Major i fins a arribar a la plaça 9 d’Octubre.

En la mateixa plaça es realitzarà un altre taller de maquillatge i globoflèxia i es repartirà orxata i fartons al públic assistent. Seguidament, la banda de rock infantil i en valencià Ramonets actuarà en la plaça de la Constitució. La programació de ‘Quina Marxa’ s’acomiadarà amb un sorteig d’una bicicleta.