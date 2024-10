Mislata ret homenatge als seus comerciants en la Gala del Comerç Local

L’Ajuntament reconeix la labor i trajectòria de tretze establiments per a culminar la celebració de la Setmana del Comerç, en la qual també s’ha presentat el nou projecte ‘Mislata Impulsa’

L’Ajuntament de Mislata ha organitzat per segon any, a través de la regidoria de Comerç i Empresa, la Gala del Comerç Local de Mislata, celebrada en el context del dia 25 d’octubre, Dia del Comerç Local a la Comunitat Valenciana i com a culminació a tota una setmana en la qual s’ha volgut fomentar la labor i les compres en els establiments de la ciutat.

Aquesta segona edició de la gala, celebrada en el Centre d’Activitats Sènior Mestre Palau, va retre homenatge a alguns dels establiments, empreses i xicotets comerços més longeus i emblemàtics de la ciutat i va comptar amb la presència de l’alcalde, Carlos F. Bielsa, el regidor de Comerç i Empresa, Antonio Pérez Ribero, i la resta de la Corporació Municipal. Així com també representants de l’associació de Comerços i Empreses de Mislata (CEM) i teixit associatiu en general, que van voler abrigallar a les persones homenatjades.

Bielsa va voler reconéixer la labor de tot el teixit comercial i la seua importància a la ciutat, i posar en valor la trajectòria dels comerços i empreses guardonats. “Parlar de les nostres botigues, de les nostres cafeteries i forns, de les nostres empreses de formació o de serveis, al meu parer, constitueix el centre de la vida, del dia a dia, de la nostra ciutat. Mislata hui no seria la gran ciutat que és sense les portes obertes del seu comerç local, gràcies al paper fonamental que juguen els nostres xicotets emprenedors”. I es va comprometre a continuar impulsant aquesta Gala del Comerç perquè “posa en valor la història dels nostres comerços i empreses, que han creat una xarxa important de serveis, millorant la nostra qualitat de vida”.

Les empreses homenatjades en aquesta segona edició han sigut molt variades en diferents sectors com l’automoció, alimentació, comerç, hostaleria, moda, formació o salut, entre altres. En aquesta ocasió, van rebre l’homenatge del consistori, el Centre instructiu Musical, Ecomislata, Forn Inma Moliner, Òptica Cano, Marbres Marí Saiz, Ferreteria Martínez, Taller Germans Eixit, Tame Formació, Kiosko Franisa, Cafeteria Richi, Joieria rellotgeria les Palmeres, Forn Balvent i Zapateo Key.

L’esdeveniment també va servir per a donar a conéixer el nou projecte ‘Mislata Impulsa’, la nova identitat corporativa de l’Àrea de Desenvolupament Local i que agrupa i millora tots els serveis relacionats amb l’ocupació, la formació i el comerç local. Aquest projecte inclou a més un portal web on obtindre tota la informació relativa a aquests serveis, així com una gestió de tràmits més accessible i ràpida, un mapa comercial sectoritzat de la ciutat, o l’accés directe a l’Oficina Municipal d’Informació al Consumidor, entre altres.



La gala va ser el punt culminant de les accions que s’estan realitzat durant aquesta “Setmana del Comerç Local” a Mislata, amb l’objectiu de promocionar l’oferta comercial i de serveis del municipi i mostrar la labor que desenvolupa el comerç de proximitat en els municipis, com a peça clau del teixit socioeconòmic i element essencial per a la qualitat de vida de la localitat. A més, durant la jornada del 25 d’octubre, tota la ciutadania que haja realitzat compres en els comerços i botigues del municipi al llarg d’aquesta setmana pot guanyar premis en l’estand situat en la plaça Músic Ibars.