Mompó reclama la suspensió de les regles fiscals per als municipis afectats per la dana

El president de la Diputació de València, Vicent Mompó, ha reclamat en la seua visita a Massanassa al costat de Mª José García-Pelayo, presidenta de la FEMP, la suspensió de les regles fiscals per als municipis afectats per la DANA.

Una mesura que busca alleujar la càrrega econòmica dels ajuntaments i accelerar la seua recuperació, tal com es va fer a La Palma en 2021.

Mompó també ha instat a la creació d’una plataforma única de recursos per a emergències, que incloga col·laboració tècnica entre ajuntaments, especialment aquells amb més de 100.000 habitants, per agilitzar els tràmits administratius. Esta iniciativa, segons Mompó, és clau per garantir una resposta ràpida i efectiva a la crisi.

A més, el líder provincial ha demanat que els 28 municipis exclosos del Reial decret d’ajudes estatals del passat 11 de novembre siguen inclosos, per evitar diferències entre poblacions afectades.

La presidenta de la FEMP ha valorat positivament les peticions i ha destacat la